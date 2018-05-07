Trabzonspor için flaş teknik direktör iddiası!
Trabzonspor'da teknik direktörlük için Peter Bosz ismi gündeme geldi.
Trabzonspor'da gelecek sezon Rıza Çalımbay’la yola devam edilmeyecek… kimin yeni teknik direktör olacağı ise merak konusu. Camianın çocukları denilen isimlere teknik kadroda şans verileceği de konuşuluyor. Fatih Tekke ve Gökdeniz Karadeniz gibi camianın içinden yetişen isimlere teknik direktörlük koltuğunun verileceği de. Takımın başına yabancı bir teknik adam getirileceğini iddia edenlerin sayısı da hiç az değil.
Bir süredir konuşulan isimse son olarak Dortmund’u çalıştıran Hollandalı teknik adam Peter Bosz. Özkan Sümer'in Peter Bosz isminin masasına gelmesinden sonra net karar vermediği ve değerlendirme aşamasında olduğu iddia edildi. (Fotospor)
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