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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
14.03.2019 - 10:39, Son Güncelleme:

Trabzonspor için CAS’ta kritik duruşma

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Trabzonspor için CAS’ta kritik duruşma

Trabzonspor Kulübü'nün, 2010-11 sezonu sonunda yaşanan şike iddiaları süreci kapsamında Spor Tahkim Mahkemesi'ne (CAS) yaptığı başvurunun duruşması yarın İsviçre'de görülecek.

FIFA Disiplin Komitesi'nin 2010-11 sezonuna ilişkin yapılan başvuru dosyasını reddetmesin ardından CAS'a başvuran Trabzonspor'da, yarın saat 10.00'da başkan Ahmet Ağaoğlu, beraberindeki yönetim kurulu üyeleri ve avukatlarla İsviçre Lozan'da duruşmaya katılacak. 10 kişilik ekiple duruşmada hazır bulunacak olan bordo-mavililerde UEFA-FIFA Dış İlişkiler ve Hukuktan Sorumlu Başkan Yardımcısı Önder Bülbüloğlu, CAS'tan güzel bir sonuç beklediklerini söyledi.

BÜLBÜLOĞLU: "İSTEDİĞİMİZ SONUCU ALACAĞIMIZI DÜŞÜNÜYORUZ"
Önder Bülbüloğlu, konuyla ilgili olarak Demirören Haber Ajansı'na (DHA) yaptığı açıklamada FIFA Disiplin Kurulu'nun Trabzonspor'un şampiyonluğunun tescili için karar vermesini istediklerini belirterek, "Daha önceki başvuru dosyalarımızı gündemlerine almadıkları için CAS'a başvurmuştuk. Buradan güzel bir sonuç bekliyoruz. CAS 1 ay önce yayınladığı bültende, '2010-11 Şampiyonu Trabzonspor'dur fakat temiz Trabzonspor, tescil edilemeyen şampiyonluğu için yıllardır mücadele vermektedir' diye yayın yaptı. CAS bunu kendi bülteninde yayınlıyorsa şampiyonluğumuzun tescili için de istediğimizin yapılmasını bekliyoruz. CAS bağımsız bir spor mahkemesi. Eğer adaletli bir karar verirlerse istediğimiz sonucu alacağımızı düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.

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Trabzonspor için CAS’ta kritik duruşma

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