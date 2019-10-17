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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
DHA
Haber Giriş: 17.10.2019 - 12:38, Son Güncelleme:

Trabzonspor iç sahada rakiplerine geçit vermiyor

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Trabzonspor iç sahada rakiplerine geçit vermiyor

Medical Park Stadı’nda çıktığı son 8 lig maçında mağlubiyet yüzü görmeyen Trabzonspor, hafta sonu evinde ağırlayacağı Gaziantep FK’yı da mağlup ederek 242 günlük iç sahada yenilmeme serisini sürdürmeyi hedefliyor.

17 Şubat 2019 tarihindeki 2-0’lık Aytemiz Alanyaspor mağlubiyetinin ardından ligde iç sahada oynadığı maçlarda kaybetmeyen bordo-mavililer, bu periyotta 2018-19 sezonunda Akhisarspor’u 2-1, Antalyaspor’u 4-1, Yeni Malatyaspor’u 2-1, Kayserispor’u 4-2, Beşiktaş’ı 2-1 mağlup ederken, 2019-20 sezonunda ise evinde oynadığı karşılaşmalarda Yeni Malatyaspor’u 2-1, mağlup etti, Gençlerbirliği ile 2-2 berabere kalıp, Beşiktaş karşısından ise 4-1’lik galibiyetle ayrıldı. Trabzonspor, söz konusu bu 8 maçlık seride; sahasında rakiplerine karşı 7 galibiyet alırken, bir maçtan beraberlikle ayrıldı. Bordo-mavililer, Cumartesi günü sahasında Gaziantep FK ile oynayacağı karşılaşmada da saha avantajını kullanarak galibiyete uzanmak ve zirve yarışında söz sahibi olmak istiyor.

8 MAÇTA EVİNDE 22, 11 DEPLASMANDA 20 PUAN TOPLADI
Bu arada Trabzonspor evinde 17 Şubat 2019 tarihinde aldığı son mağlubiyetin ardından ligde sahasında 8 ve deplasmanda 11 olmak üzere toplam 19 maça çıktı. 19 maçlık periyotta tek mağlubiyet alan bordo-mavililer, iç sahada deplasmana göre daha az müsabakaya çıkıp, daha çok puan topladı. Trabzonspor söz konusu periyotta iç sahada 8 maçta 22 puan toplarken, deplasmanda ise 11 maçta hanesine 20 puan yazdırabildi. Bordo-mavililer 2019-20 sezonunun geride kalan 7 haftalık bölümünde ise evinde oynadığı 3 maçın 2’sini kazanıp birinden beraberlikle ayrılarak 7 puan kazanırken, deplasmanda oynadığı 4 maçta 1 galibiyet, 1 mağlubiyet ve 2 beraberlikle 5 puan hanesine yazdırdı.

BAŞARILI SONUÇLAR TRİBÜNLERE İLGİYİ DE ARTIRDI
Öte yandan 2018-19 sezonunda yakalanan çıkışı yeni sezonda da sürdüren Trabzonspor’da alınan başarılı sonuçlar taraftarı da, tribünlere çekti. Bordo-mavili taraftarlar, özellikle bu sezon iç sahada oynanan maçlarda tribünlerin tamamına yakınını doldurarak takımlarına destek oldu. Taraftarlar, bu sezon kombine biletlere de yoğun ilgi gösterirken, kulüpten konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada, “2019-2020 futbol sezonunda sahamızda oynayacağımız resmi maçlarda geçerli olan kombinelerinin genel satışı bitmiştir. Tüm taraftarlarımıza ilgi ve desteklerinden dolayı teşekkür ederiz” ifadelerine yer verildi.

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