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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
26.07.2019 - 00:24, Son Güncelleme:

Trabzonspor - Hoffenheim: 3-3

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Trabzonspor - Hoffenheim: 3-3

Yeni sezon hazırlıklarını Avusturya'nın Linz şehrinde sürdüren Trabzonspor, Alman ekibi TSG Honffenheim ile oynadığı ilk ciddi sınavında 3-3 berabere kaldı. 

Trabzonspor Teknik Direktör Ünal Karaman, ilk hazırlık maçında sahaya tamamı gençlerden oluşan bir kadro sürerken, Bundesliga ekibi TSG Honffeheim karşısına ise as oyuncularından oluşan bir kadro ile saha çıktı. Trabzonspor’da savunmanın göbeğinde yeni transfer Campi, Novak’ın yerine de Abdurrahim Dursun savunmanın solunda görev yaparken, santrforda yine yeni transferlerden genç oyuncu Muhammet Akpınar yer aldı. 

Gurbetçiler büyük ilgi gösterdi 

Trabzonspor’un ikinci hazırlık maçına Avusturya ve çevre ülkelerde bulunan gurbetçiler büyük bir ilgi gösterdi. Bordo-mavili taraftarların yanı sıra Fenerbahçe ve Beşiktaş formaları giyerek maça gelen gurbetçiler de Trabzonsporlu futbolculara ilgi gösterdi. Hazırlık maçını kafileyle birlikte Avusturya’da bulunan Başkan Ahmet Ağaoğlu ve yönetim kurulu üyesi Özer Bayraktar da izledi. 


Açılışı Yusuf Yazıcı yaptı 

Trabzonspor'un Alman ekibi karşısında ilk golü Yusuf Yazıcı'dan geldi. Müsabakanın 21. dakikasında sağ taraftan rakiplerinden sıyrılarak ceza sahasına giren ve şık bir vuruş yapan Yusuf takımını 1-0 öne geçirdi. Bordo-mavililerin ikinci golü ise 6. dakikada sonra Abdulkadir Parmak'tan geldi. Yusuf Yazıcı’nın ortasında ceza sahası içinde Abdulkadir'in sert şutunda savunma oyuncusuna da çarpan top filelere gitti. Trabzonspor’un gollerinden sonra rakip etkili olmaya başladı. 42 dakikada Szalai skoru 2-1’e getirirken, Nadiem’in 45. dakikada ağları havalandırarak skoru eşitledi. 

Müsabakanın ikinci yarısında rakip etkili başladı 

Müsabakanın ilk yasında rakip takım etkili başladı. 48 dakikada gelişen Hoffenheim atağında Szalai Adam sağ çaprazdan düzgün bir vuruşla kaleci Uğurcan Çakır’ın sağından meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu ve Alman ekibi 3-2 öne geçti. İkinci yarıda genç oyuncularıyla etkili olan Trabzonspor, Yusuf Sarı’nın 84. dakikada golüyle sahadan 3-3 beraberlikle ayrıldı. 

Uğurcan yetmedi 

Trabzonspor’un Alman Bundesliga ekiplerinden TSG Hoffeneim takımıyla oynadığı hazırlık karşılaşmasının özellikle ilk yarısında 2 gol yemesine rağmen bir çok pozisyonda gole izin vermeyen kaleci Uğurcan Çakır, karşılaşmanın 24, 25 ve 32. dakikalarında kurtardığı kritik pozisyonlarla alkış aldı. 
Ünal Karaman 63. dakikada ilk 11’i Uğurcan Çakır dışında tamamen değiştirerek genç oyuncuları oynattı. 

Stat: Hofmanınger 

Hakemler: Almir Baruciç, Mario Scharinger, Savaş Çalışkan 

Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Pereira (Kamil Ahmet Çörekçi dk.63), Hüseyin Türkmen (Doğan Erdoğan dk63.), Gaston Campi (Ahmet Baha Bilgin dk.63), Abdurrahim Dursun (Ahmet Eren dk.63), Sosa (Cafer dk.63), Abdulkadir Parmak (Murat Cem Akpınar dk.63), Yusuf Yazıcı (Yusuf Sarı dk.63) , Abdulkadir Ömür (Ahmet Cambaz dk.63), Nwakaeme (Avdıjaj dk.63), Muhammet Akpınar (Koray Kılınç dk.63) 

TSG Hoffenheim: Pentke Philipp (Alesander dk. 69), Joshua, Konstantinos, Ermin, Kevin, Havard, Sargis, Leonardo (Amid dk. 74), Nadiem (Lucas dk. 63), Lukas, Szalai Adam 

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