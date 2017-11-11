Trabzonspor hazırlıklarını sürdürüyor

Belek Turizm Merkezi'ndeki Limak Arcadia Otel'in sahasında çalışmalarını teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde sürdüren Trabzonspor'un antrenmanı, takım halinde koşu ve ısınma hareketleriyle başladı. Dar alanda çift kale maç yapan futbolcular, kanatlardan orta ve şut çalışması yaptı.
Antrenmanda sakatlığı süren Juraj Kucka, takımdan ayrı çalışırken, sakatlığı devam eden Ogenyi Onazi ile milli takım kamplarında bulunan Uğur Demirok, Yusuf Yazıcı, Okay Yokuşlu, Abdülkadir Ömür, Tomas Hubocan, Matus Bero ve Jan Durica idmanda yer almadı.
Trabzonspor, yarın saat 14.00'da Irak'ın Naft Missan takımıyla hazırlık maçı oynayacak.