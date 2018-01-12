Trabzonspor hazırlıklara kaldığı yerden devam etti!

Kamp yapılan otelin sahasında teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde gerçekleştirilen antrenmana, kamp kadrosuna dahil edilmeyen Volkan ile Bongondanın yanı sıra sakatlığı bulunan Burak Yılmaz ve milli takım kampına giden genç kaleci Arda Karabulut katılmadı. Yoğun yağmur altında yapılan antrenmanın ilk bölümünde pas çalışmasının ardından minyatür kalede maç oynanırken, son bölümde ise defansif oyuncular, hücum oyuncularına karşı yarı sahada çift kale maçta karşı karşıya geldi. Defansif oyuncuların bulunduğu takım Batuhan ve Uğurun attığı gollerle karşılaşmayı 2-1 kazanırken, hücum oyuncularının yer aldığı takımın tek golünü Rodallega kaydetti.

NDOYE, ARKADAŞLARINI DA KORKUTTU

Trabzonsporun antrenmanında dar alanda pas çalışması gerçekleştirildiği sırada NDoye topa hamle yaparken ayağını ters bastı. Deneyimli forvet oyuncusu acılar içerisinde yerde kalırken, yakınında bulunan takım arkadaşları da korku içerisinde hemen sağlık ekibine haber verdi. Yapılan tedavinin ardından bir süre kendisini deneyen NDoyeun önemli bir sorunun olmadığı belirtilirken, oyuncu da antrenmanı tamamladı.

SOSA, RODALLEGA VE CASTİLLO FRİKİK ÇALIŞTI

Antrenmanın ardından ise sahada kalan Sosa, Rodallega ve Castillo frikik çalışması gerçekleştirdi. Bu çalışma sırasında kaleyi Esteban korudu.

ANTRENMANLAR TEKE DÜŞTÜ

Antalya kapında sona yaklaşan Trabzonsporda antrenmanlar da teke düştü. Luftetari ve 1461 Trabzon ile oynanan hazırlık maçlarının ardından 1 gün izin yapan bordo-mavililer, bugün tek antrenmanla günü tamamlarken, yarın ve son gün de tek antrenmanla kampı noktalayacağı belirtildi.