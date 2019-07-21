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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
DHA
21.07.2019 - 15:23, Son Güncelleme:

Trabzonspor, hazırlık maçında Haladas Szombathelyi ile karşılaşacak!

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Trabzonspor, hazırlık maçında Haladas Szombathelyi ile karşılaşacak!

Yeni sezon hazırlıklarını Avusturya’da yaptığı ikinci etap kamp çalışmalarıyla sürdüren Trabzonspor, ilk hazırlık maçını yarın Macaristan 2’nci Lig ekiplerinden Haladas Szombathelyi ile oynayacak.

Trabzonspor, Avusturya kampında yeni sezon hazırlıkları kapsamında ilk hazırlık maçında yarın Türkiye saati ile 19.00’da Macaristan 2’nci Lig ekiplerinden Haladas Szombathelyi ile karşı karşıya gelecek.

Grein Stadı’nda oynanacak karşılaşmada Teknik direktör Ünal Karaman’ın ağırlıklı olarak genç oyunculara forma vermesi bekleniyor.

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TRABZONSPOR YAĞMUR ALTINDA ÇALIŞTI

Avusturya’nın Linz şehrinde kamp yapılan otelin sahasında ikinci etap kampını sürdüren Trabzonspor, bugün sabah antrenmanında yağmur altında çalıştı.

Antrenmanda sadece hafif sakatlığı bulunan Majid Hosseini takımdan ayrı olarak çalışırken, diğer oyuncular iki grup halinde çalışmalarını gerçekleştirdi. Antrenmanın ilk bölümünde kuvvet çalışması yapılırken, zaman zaman oyuncuların zorlandığı bu çalışma sırasında teknik direktör Ünal Karaman’ın futbolcularla yakından ilgilendiği görüldü. Üç grup halinde dar alanda pas çalışmasının gerçekleştirildiği ikinci bölümde ise futbolcular ortaya geçmemek için büyük bir çaba sarf etti. Antrenmanın bu bölümünde şiddetli yağış nedeniyle oyuncular zor anlar yaşadı.

TARAFTARLAR MEŞALE YAKTI

Bu arada Trabzonspor’un sabah antrenmanına taraftarlar yoğun ilgi gösterdi. Sahanın taraftarların izlediği alana yakın olması nedeniyle bir grup taraftar yüksek bir tepeye çıkarak bordo-mavi renklerde meşale yaktı.

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Trabzonspor, hazırlık maçında Haladas Szombathelyi ile karşılaşacak

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