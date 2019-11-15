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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
Fanatik
15.11.2019 - 10:36, Son Güncelleme:

Trabzonspor haberleri | Transfer şovu başlıyor! Ndiaye kiralık olarak...

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Trabzonspor devre arası gelmeden transferde gaza bastı.

Yunus Mallı, Badou Ndiaye, Emre Kılınç, Mert Hakan Yandaş ve Amartey... Bordo-Mavili yönetim, şampiyonluk için listedeki 5 oyuncudan en az 2’sini Ocak ayında bitirmeyi hedefliyor. İşte görüşmelerde son durum...

Ndiaye’de sorun maliyet

Daha önce Galatasaray forması giyen Badou Ndiaye’yi Trabzonspor’a getirmek, Başkan Ahmet Ağaoğlu’nun transferdeki en büyük hedeflerinden. Ndiaye’yi şampiyonluk kozu olarak gören Ağaoğlu, maliyet konusuna çözüm bulmaya çalışıyor. Stoke City, kiralama bedeli için 500 bin Euro talep ederken, Ndiaye’nin bonuslar hariç garanti ücret olarak yarım sezonluğuna 1.5 milyon Euro istediği öğrenildi.

Mallı’ya yakın takip

Wolfsburg’da hiç şans bulamayan ve adeta kulübeye hapsolan Yunus Mallı için Trabzonspor elini çabuk tuttu. Başarılı 10 numaranın menaceri olan amcasıyla temas kuran Bordo- Mavililer, kiralama formülüyle bu işi bitirmeyi hedefliyor. Yunus ile sürekli temasta olan Trabzonspor’un profesyonelleri, oyuncuyu ikna etmeye çalışıyor. Yunus’un hem forvet arkasında hem de kanatlarda oynaması, en büyük avantajı.

Trabzonspora Filip Novaktan kötü haber
Trabzonspor'a Filip Novak'tan kötü haber!

Amartey’de aracı Ekuban

Sezon başında Trabzonspor’un çok istediği Daniel Amartey, bu kez gelmeye daha yakın. Leicester City’de adeta formayı unutan 24 yaşındaki ön libero, Ocak ayında İngiliz ekibinden ayrılacak. Orta sahanın yanı sıra, stoper ve sağ bekte de görev yapan Amartey için Ekuban devrede. Ekuban, Gana Milli Takımı’ndan arkadaşı olan Amartey’nin transferinde Trabzonspor’a yardımcı olacak.

‘Mert Hakan’ı kaçırmayalım’

Sadece Emre değil, gündemdeki bir diğer Sivassporlu oyuncu da Mert Hakan Yandaş. Bu sezon Yiğidolar’ın vazgeçilmezi olan başarılı orta saha için teknik heyet, “Şartlar uyarsa kaçırmayalım. Yerli oyuncu olarak uzun süre takıma katkı sağlar” raporu verdi. Trabzonspor Yönetimi, Ocak ayında Emre ile beraber kontratı Mayıs’ta bitecek Mert Hakan’ı da bitirmeye uğraşacak. Mert Hakan’ı Galatasaray ile Beşiktaş da yakından takip ediyor.

Karaman’ın favorisi Emre

Abdülkadir Ömür’in yaşadığı sakatlığın ardından sağ kanatta ciddi sıkıntı yaşayan Trabzonspor’da, Ünal Karaman burada sağ bek Kamil Ahmet Çörekçi’yi oynatmak zorunda kalıyor. Devre arasında kaliteli bir kanat takviyesini şart gören Karaman, Emre Kılınç’ın ismini vermişti. Çıktığı 9 lig maçında 3 gol, 5 asistlik performans ortaya koyan Emre’nin Mayıs’ta sözleşmesi bitiyor. Yönetim, devrede uygun bir bonservis bedeliyle transferi gerçekleştirmek istiyor.

Trabzonspor haberleri | Transfer şovu başlıyor Ndiaye kiralık olarak...

Trabzonspor haberleri | Transfer şovu başlıyor Ndiaye kiralık olarak...

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