Trabzonspor haberleri | Onazi'ye ceza geliyor!
Trabzonspor’da yaşadığı sakatlıklar nedeniyle yaklaşık 1 yıldır geri dönemeyen Ogenyi Onazi lige verilen milli aranın ardından izin almadan Trabzon’dan ayrıldı.
Trabzonspor Kulübü oyuncunun bu davranışı sonrası noter tespiti yaparken Onazi'ye ceza verileceği öğrenildi.
Bugün itibariyle Trabzon’a gelen Onazi’nin çalışmalarına devam edeceği öğrenildi.
Öte yandan Bordo Mavililer de Mikel ve Ekuban Trabzon'da çalışmalarını sürdürürken Sturridge'in ise İngiltere'de özel program dahilinde çalıştığı ifade edildi.
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