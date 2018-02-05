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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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HaberlerTrabzonspor Göztepe maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?
Spor Arena Trabzonspor Göztepe maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?
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05.02.2018 - 14:52, Son Güncelleme:

Trabzonspor Göztepe maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

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Trabzonspor ile Göztepe 20. randevuda. İki takım arasında geride kalan 19 lig maçında bordo-mavililerin galibiyet sayısında 8-3 üstünlüğü bulunuyor. Trabzonspor ile Göztepe, bu akşam Medical Park'ta yapacakları karşılaşmayla ligde 20. kez karşı karşıya gelecek. Peki Trabzonspor Göztepe maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Bordo-mavililer, bugüne dek oynanan 19 karşılaşmada galibiyet sayısında rakibine 8-3 üstünlük sağladı. Taraflar, 8 maçta ise sahadan beraberlikle ayrıldı. Karadeniz ekibi, söz konusu karşılaşmalarda 26 gol atarken, kalesinde 11 gol gördü. Sezonun ilk yarısında İzmir'de, 14 sezon sonra karşı karşıya gelen iki ekibin mücadelesini Göztepe 3-2 kazanmıştı.

Trabzonspor Göztepe maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Trabzonspor Göztepe maçı bu akşam saat 20:00'da başlayacak. beIN Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak karşılaşmayı Hüseyin Göçek yönetecek.

Trabzonspor evinde bir kez yenildi

Bordo-mavililer, Trabzon'daki 9 maçta 6 galibiyet, 2 beraberlik, 1 mağlubiyet aldı. Trabzonspor, sahasında Göztepe karşısında tek yenilgisini, lige çıktığı 1974-75 sezonunda 1-0'lık sonuçla yaşadı. İki takım arasındaki maçlarda en farklı skorlu galibiyeti alan taraf Trabzonspor oldu. Bordo-mavililer, 1978-79 sezonunda sahasında rakibini 5-0 mağlup etti.

Trabzonspor Göztepe arasındaki istatistikler

İki takım Süper Lig'de 19 kez karşı karşıya geldi. Bu maçlarda Göztepe üç galibiyet alabildi. Trabzonspor, Süper Lig'de İzmir takımlarına karşı oynadığı son sekiz maçta iki mağlubiyet aldı. İki mağlubiyet de Göztepe karşısındaydı. Bordo mavililer, İzmir takımlarına evinde altı maçtır yenilmiyor.

Ligde 10 maçtır yenilmeyen Trabzonspor, ilk dokuz haftada sadece iki galibiyet alabilmişti. Trabzonspor evinde ise beş maçtır yenilmiyor bu maçlarda ortalama 2,2 gol attılar. Ligde üç maçtır galibiyete hasret olan Göztepe, önceki beş maçında ise mağlubiyet almamıştı. Bu sezon Süper Lig'de takımların kendi kalelerine attığı gollerin %30'u Trabzonspor'dan geldi.

Bu sezon Süper Lig'de Göztepe'den daha fazla penaltı golü atan takım yok; sadece Alanyaspor, Trabzonspor'dan daha fazla penaltı golü yedi. Trabzonspor bu sezon Süper Lig'de maçların ilk 15 dakikalarında en fazla gol atan takım; Göztepe ise bu sezon ligde maçların ilk 15 dakikalarında en fazla gol yiyen ekip. Trabzonspor'un ligde attığı son dört gol de Burak Yılmaz'dan geldi. Bu sezon Trabzonspor'un ligde attığı gollerin %47.2'si Burak Yılmaz'dan geldi. Bu oran, bu sezon tüm ligde bir oyuncunun elde ettiği en yüksek oran. Bu sezon ligde en fazla hava topu ve ikili mücadele kazanan isim Okay Yokuşlu.Göztepe'nin bu sezon ligde topladığı 31 puanın 14'ü takımdan ayrılan Jahovic'in attığı gollerle gelmişti.

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