Trabzonspor Göztepe maçı ne zaman saat kaçta?

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor HaberleriTrabzonspor Göztepe maçı ne zaman saat kaçta?
GeriSpor Trabzonspor Göztepe maçı ne zaman saat kaçta?
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Spor Arena
01.11.2019 - 12:31, Son Güncelleme:

Trabzonspor Göztepe maçı ne zaman saat kaçta?

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Trabzonspor Göztepe maçı ne zaman saat kaçta?

Trabzonspor Göztepe maçı ile Süper Lig’in 10’uncu haftasında sahasında Göztepe’yi konuk edecek olan Trabzonspor, bu maçı kazanıp hem 4 maçlık puan serisini hem de zirve takibini sürdürmeyi hedefliyor. Spor severler karşılaşmanın canlı yayın bilgilerini merak ediyorlar. Peki Trabzonspor Göztepe maçı ne zaman saat kaçta?

Ligde bu sezon oynadığı 9 maçın sadece birini kaybeden, son 4 lig maçından da puanla ayrılmayı başaran Trabzonspor, yarın sahasında Göztepe’yi konuk edecek. 16 puanla lider Alanyaspor’un 2 puan gerisinde yer alan bordo-mavililer, yarınki maçı kazanarak hem puan serisini hem de zirve yarışındaki iddiasını sürdürmek istiyor. Şenol Güneş Kompleksi Medical Park Stadyumu’nda saat 17.30’da başlayacak karşılaşmada hakem Fırat Aydınus düdük çalacak.

Trabzonspor’da bu maç öncesi Abdülkadir Ömür, Caleb Ekuban, Obi Mikel ve Abdulkadir Parmak’ın sakatlıkları bulunuyor. Uzun süren sakatlığının ardından takımla çalışmalara başlayan Ogenyi Onazi’nin de tam hazır olmaması nedeniyle kadroda yer alması beklenmiyor. Teknik direktör Ünal Karaman’ın ligde son oynadıkları ve 2-2 beraberlikle sonuçlanan Medipol Başakşehir karşılaşmasındaki 11’ini koruyarak Göztepe karşısında da aynı 11’i sahaya sürebileceği öğrenildi.

GÖZTEPE İLE 23’ÜNCÜ RANDEVU

Trabzonspor ile Göztepe, yarın oynayacakları maçla birlikte ligde 23’üncü kez karşı karşıya gelecek. Ligde iki takım arasında bugüne kadar oynanan 22 maçta Trabzonspor’un 9, Göztepe’nin ise 4 galibiyeti bulunuyor. İki takım arasında oynanan 9 karşılaşma da beraberlikle sonuçlandı. Trabzonspor bu maçlarda 32 gol atarken, kalesinde 17 gol gördü.

İKİ İSİM CEZA SINIRINDA

Trabzonspor’da Göztepe karşılaşması öncesi 3’er sarı kartla Uğurcan Çakır ve Jose Sosa ceza sınırında bulunuyor. Bu iki oyuncu da yarınki maçta sarı kart görmeleri durumunda ligin 11’inci haftasında oynanacak Alanyaspor karşılaşmasında forma giyemeyecek.

TRABZONSPOR MUHTEMEL 11’İ

Bordo-mavililerin yarınki karşılaşmaya şu 11 ile çıkması bekleniyor: Uğurcan- Pereira, Hüseyin, Hosseini, Novak, Doğan, Sosa, Kamil Ahmet, Nwakaeme, Sturridge, Sörloth

SAKAT: Abdülkadir Ömür, Ekuban, Mikel, Abdulkadir Parmak

Trabzonspor Göztepe maçı ne zaman saat kaçta?

Trabzonspor Göztepe maçı 2 Kasım Cumartesi günü saat 17:30'da başlayacak. Mücadele beIN Sports 1 kanalından canlı yayınlanacak.

Süper Lig'de Göztepe ile oynadığı son yedi maçın üçünü kaybeden Trabzonspor, bundan önceki 15 maçta rakibine sadece bir kez mağlup olmuştu. Göztepe'yi ağırladığı son üç maçta galip gelemeyen Trabzonspor, bu üç maçta rakibine sadece bir gol atabildi.

Deplasmandaki son beş Süper Lig maçını kazanamayan Göztepe, 2018'in başından bu yana sadece üç dış saha galibiyeti alabildi. İzmir ekibinin bu üç galibiyetinden biri Trabzonspor'a karşıydı. Ligdeki son dokuz iç saha maçında yenilmeyen Trabzonspor, Mart 2013-Ocak 2014 arasındaki 15 maçlık süreçten bu yana en uzun serisini yaşıyor.

Süper Lig'de 21 maçtır rakiplerine gol atan, ancak 15 maçtır kalesini gole kapatamayan Trabzonspor, iki alanda da tarihinin en uzun serilerini yaşıyor. Bu iki seri, aynı zamanda Süper Lig takımları arasında devam eden en uzun seriler konumunda.
Ligde evindeki son 10 maçta kalesini gole kapatamayan Trabzonspor, tarihinde sadece iki kez iç sahada 11 maçlık gol yeme serisi yaşamıştı.

Bu sezon Süper Lig'de en az ve en fazla gol atan ikinci takımlar bu maçta karşılaşacak. Trabzonspor bu sezon ligde hiçbir maçta kalesini gole kapatamayan üç takımdan biri. Göztepe ise ligde dört maçta gol yemedi ve bu alanda Yeni Malatyaspor, Beşiktaş ve Denizlispor ile birlkte zirveyi paylaşıyor.

Bu sezon Süper Lig'de rakip kalelere gol atamadan en fazla isabetli şut çeken isim Göztepe forması giyen Serdar Gürler. Süper Lig'deki son altı maçının tamamında en az bir gole katkı yapan Alexander Sörloth, bu sezon ligde yaptığı gol katkılarıyla takımına altı puan kazandırdı. Trabzonspor'un bu sezon ligde topladığı 16 puan'ın altısı Sörloth'un katkılarıyla geldi.

Trabzonspor’da Göztepe maçı biletleri satışta

Trabzonsporun Süper Ligin 10uncu haftasında sahasında oynayacağı Göztepe maçının biletleri satışa sunuldu.

2 Kasım Cumartesi günü saat 17.30da Şenol Güneş Spor Kompleksi Medical Park Stadyumunda oynanacak karşılaşmanın bilet fiyatları şöyle:

Batı Alt VIP Tribün 375 TL, Batı Alt VIP Tribün 325 TL, Batı Alt VIP Tribün 225 TL, Batı Alt VIP Tribün 150 TL, Kategori 1 - Batı Alt Tribün / Batı Üst Tribün 70 TL, Kategori 2 - Doğu Alt Tribün / Doğu Üst Tribün 60 TL, Kategori 3 - Doğu Alt Tribün / Doğu Üst Tribün 50 TL, Kategori 4 - Doğu Alt Tribün / Doğu Üst Tribün 40 TL.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle