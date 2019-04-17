Trabzonspor gol çalıştı
Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında 20 Nisan Cumartesi günü sahasında Evkur Yeni Malatyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Teknik direktör Ünal Karaman yönetiminde, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmana, sakatlığı bulunan Ogenyi Onazi katılmadı.
Tedavisi devam eden Kamil Ahmet Çörekçi de takımdan ayrı salonda çalıştı. Bordo-mavili futbolcular, antrenmanda pas çalışmasının ardından kanatlardan gönderilen ortalara gol vuruşu yaptı.
Trabzonspor, yarın gerçekleştireceği antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.
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