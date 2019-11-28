Trabzonspor Getafe UEFA Avrupa Ligi maçı ne zaman saat kaçta hangi kanaldan canlı yayınlanacak?
UEFA Avrupa Ligi C Grubu 5. maçında sahasında İspanya'nın Getafe takımı ile karşılaşacak bordo-mavililer, Avrupa kupalarındaki 134. maçına çıkacak. Karşılaşma öncesinde spor severler mücadelenin canlı yayın bilgilerini merak ediyorlar. Peki Trabzonspor Getafe UEFA Avrupa Ligi maçı ne zaman saat kaçta hangi kanaldan canlı yayınlanacak?
Bordo-mavililer, geride kalan 133 maçta 50 galibiyet ve 34 beraberlik aldı, 49 maçtan ise mağlubiyetle ayrıldı. Avrupa sınavlarında rakip fileleri 172 kez havalandıran Karadeniz ekibi, kalesinde ise 180 gol gördü.
Bu sezon UEFA Avrupa Ligi'nde istediği sonuçları alamayan bordo-mavililer, C Grubu'nda oynadığı 4 maçta 1 beraberlik ve 3 mağlubiyet yaşadı. Grupta 1 puanla son sırada yer alan ve bir üst tura çıkma şansı bulunmayan Trabzonspor, Getafe karşısında deplasmanda oynadığı ilk maçta sahadan 1-0 mağlup ayrıldı. Grubun 2. maçında sahasında Basel'i konuk eden bordo-mavililer, İsviçre ekibiyle 2-2 berabere kaldı.
Rusya'nın Krasnodar takımını grubun 3. maçında konuk eden Trabzonspor, karşılaşmayı 2-0'lık skorla kaybetti. C Grubu'nun 4. maçında bu defa Krasnodar'a konuk olan Karadeniz temsilcisi, karşılaşmadan 3-1'lik mağlubiyetle ayrıldı.
Kadroda rotasyon
Krasnodar ile deplasmanda yapılan maça genç oyuncuların ağırlıklı olduğu bir kadroyla çıkan Trabzonspor'da, teknik direktör Ünal Karaman'ın Getafe maçında da rotasyona gitmesi bekleniyor. Süper Lig'de hafta sonu sahasında oynayacağı Galatasaray maçı nedeniyle bazı futbolcuları dinlendirecek olan Karaman'ın, Getafe karşılaşmasındaki muhtemel 11'i şöyle:
Erce Kardeşler, Serkan Asan, Fernandes, Campi, Kamil Ahmet Çörekçi, Mikel, Abdulkadir Parmak, Doğan Erdoğan, Yusuf Sarı, Avdijaj ve Sörloth.
Öte yandan, Karadeniz ekibinde Abdülkadir Ömür ve Flip Novak'ın dışında sakatlığı süren futbolcu bulunmuyor.
Trabzonspor ile Getafe, Avrupa arenasında bugüne kadar sadece bir kez karşılaştı. Bu sezon Avrupa Ligi'nin ilk haftasında oynanan maçı İspanyol ekibi 1-0 kazanmıştı. Avrupa arenasında oynadığı son beş maçın dördünü kaybeden Trabzonspor, aynı sayıda yenilgiyi daha önceki 13 karşılaşmada almıştı.
Son iki Avrupa maçını kaybeden Getafe, en son Kasım 2010'da daha uzun bir yenilgi serisi yaşadı. İspanyol takımlarına karşı Avrupa kupalarında oynadığı 14 maçın sadece ikisini kazanabilen Trabzonspor, bu karşılaşmaların dokuzunda gol sevinci yaşayamadı.
Deplasmanda oynadığı son yedi Avrupa maçının sadece birini kazanabilen Getafe, tek galibiyetini bu sezon FK Krasnodar'ı yenerek aldı. Bu sezon Avrupa Ligi gruplarında Trabzonspor'dan daha az faul yapan tek takım AZ.
Trabzonspor bu sezon Avrupa Ligi gruplarında oynadığı dört maçta sadece bir net gol pozisyonuna girdi. Bu alanda şu ana kadar bordo mavili ekipten daha kötü tek takım Astana. Bu sezon Avrupa Ligi maçlarının ilk 11'lerinde en fazla değişiklik yapan iki takımdan biri Trabzonspor. Anthony Nwakaeme, bu sezon Trabzonspor'un Avrupa Ligi gruplarında attığı üç golün ikisine doğrudan katkı sağladı.
Trabzonspor Getafe UEFA Avrupa Ligi maçı ne zaman saat kaçta hangi kanaldan canlı yayınlanacak?
Trabzonspor Getafe UEFA Avrupa Ligi maçı bu akşam saat 18:50'de başlayacak. Mücadele beIN Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak.
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