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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
AA
26.11.2019 - 11:09, Son Güncelleme:

Trabzonspor-Getafe maçı öncesi basın toplantısı programları belli oldu

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UEFA Avrupa Ligi'nde perşembe günü yapılacak maç öncesi, iki takımın antrenman ve basın toplantısı programı açıklandı.

Bordo-mavili kulübün internet sitesinden yapılan açıklamayla UEFA Avrupa Ligi C Grubu'nda oynanacak karşılaşma öncesinde iki takımın antrenman ve basın toplantısı programı duyuruldu.

Trabzonspor teknik direktörü Ünal Karaman ile kaleci Erce Kardeşler'in katılacağı basın toplantısının, 27 Kasım Çarşamba günü saat 16.30'da Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri Futbol Koordinasyon Merkezi'nde gerçekleştirileceği belirtildi.
Basın toplantısının ardından bordo-mavili takımın saat 17.00'de Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapacağı antrenmanın ilk 15 dakikalık bölümünün basın mensuplarına açık olacağı aktarıldı.

İspanya ekibi Getafe'nin ise aynı gün saat 18.00'de Medical Park Stadı'nda basın toplantısı düzenleyeceği bildirildi.

Basın toplantısının ardından Getafe takımının saat 18.30'da stadyumda gerçekleştirecekleri antrenmanın ilk 15 dakikalık bölümünün basın mensuplarına açık olacağı kaydedildi.

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Trabzonspor-Getafe maçı öncesi basın toplantısı programları belli oldu

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