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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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HaberlerFutbol HaberleriTrabzonspor Genel Sekreteri Meriç: Ligde yenemeyeceğimiz takım yok
Futbol Trabzonspor Genel Sekreteri Meriç: Ligde yenemeyeceğimiz takım yok
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Futbol
03.03.2018 - 11:43, Son Güncelleme:

Trabzonspor Genel Sekreteri Meriç: Ligde yenemeyeceğimiz takım yok

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Trabzonspor Genel Sekreteri Gençağa Meriç, kaliteli bir kadroya sahip olduklarını belirterek, "Bu kadronun ligde yenemeyeceği takım yok. Beşiktaş karşısına da kazanmak için çıkacağız" dedi.

Spor Toto Süper Lig'in 24'üncü haftasında 5 Mart Pazartesi günü sahasında Beşiktaş'ı konuk edecek olan Trabzonspor'da tüm planlar 3 puan üzerine yapılıyor. Bordo-mavili takımın genel sekreteri Gençağa Meriç, Trabzonspor'un iyi bir kadrosu olduğunu belirterek, "Bu kadronun ligde yenemeyeceği takım yok. Kaliteli bir kadromuz var. Beşiktaş karşısına da kazanmak için çıkacağız. Kalan 11 maçımızı da kazanmak için takımımız elinden gelen her şeyi yapacak ve ligi de bitirebileceği en iyi yerde bitirecek. Beşiktaş karşısında taraftarımız da her zamanki gibi itici gücümüz olacak. Gelip bizi yine sonuna kadar destekleyeceklerine inanıyoruz" dedi.

TOPLANTIDA USTA'YA DESTEK
Trabzon'da eski başkan ve yöneticilerle birlikle yaptıkları toplantıda, Trabzonspor'un dününü, bugününü ve geleceğini konuştuklarını ifade eden Meriç, "Trabzonspor'un gelecekteki yol haritası nasıl olmalı, onları konuştuk. Verimli bir toplantı oldu. Bunlar İstanbul ve Ankara'da da devam edecek. Bu toplantının amacı camiayı birleştirmekti. Kulübün ekonomik ve sportif durumunu da değerlendirdik. Toplantıya katılanlar, Trabzonspor'un mali sorunun olduğunu, Muharrem Usta'nın göreve devam etmesinin doğru olacağını belirterek desteklediklerini söylediler. Trabzonspor, tüm sorunlarını aşabilecek büyüklüktedir" ifadelerini kullandı.

BEŞİKTAŞ MAÇININ BİLETLER TÜKENİYOR
Bu arada 24'üncü hafta mücadelesinde sahasında Beşiktaş'ı konuk edecek olan Trabzonspor'da taraftarlar maç biletlerine yoğun ilgi gösteriyor. 5 Mart Pazartesi günü saat 20.00'de Medical Park Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmanın biletlerinin önemli kısmının tükendiği belirtilirken, Beşiktaş karşılaşmasında tribünlerin de tamamının dolması bekleniyor.

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