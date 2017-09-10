Trabzonspor 0-1 Gençlerbirliği / CANLI

KADROLAR

Trabzonspor: Onur, Mas, Uğur, Mustafa Akbaş, Joao Pereira, Okay, Sosa, Olcay, Yusuf yazıcı, Burak Yılmaz

Gençlerbirliği: Hopf, Ahmet Oğuz, Uğur Çiftçi, Politevich, Claro, Ahmet İlhan, Milinkovic, Issah, Khalili, Manu, Skuletic

YANAL’DAN SOSA SÜRPRİZİ

Trabzonspor teknik direktörü Ersun Yanal, Gençlerbirliği karşısında yeni transferlerden Arjantinli Jose Sosa’ya ilk 11’de şans tanıdı.

3 DEĞİŞİKLİK

Ersun Yanal, Gençlerbirliği 11’inde ligde son oynanan Göztepe maçının 11’inden farklı olarak 3 değişikliğe gitti. Ersun Yanal, Bongonda’nın yerine Sosa’ya, Durica’nın yerine Mustafa Akbaş’a, Rodallega’nın yerine ise ligin 2’nci haftasında oynanan Fenerbahçe karşılaşmasında sakatlanan ve tedavisi tamamlanan Burak Yılmaz’a görev verdi.

VOLKAN ŞEN KADRODA YOKTU

Sakat olan Durica, yeni transfer Volkan Şen, genç oyuncular Uğurcan, Abdurrahim ve Batuhan ise kadroda yer almadı.

MUSTAFA AKBAŞ 176 GÜN SONRA

Ersun Yanal, sakatlığı nedeniyle kadroda yer almayan Jan Darıca’nın yokluğunda savunmada Mustafa Akbaş’a görev verdi. Bordo mavili forma ile en son 2016-17 sezonunda ligin 25’inci haftasındaki Galatasaray maçında oynayan Mustafa, Gençlerbirliği karşılaşmasıyla 176 gün sonra sahaya çıktı.

CASTİLLO BU SEZON İLK DEFA

Trabzonspor'da menisküs ameliyatı olan ve ligin ilk 3 haftasında forma giyemeyen Kolombiyalı oyuncu Fabian Castillo, tedavisinin ardından Gençlerbirliği maçının kadrosunda yer aldı.

BURAK YILMAZ’A 61 CELL HATTI

Trabzonspor’un haberleşme ortaklarından Turkcell, Gençlerbirliği maçı öncesi yıldız golcü Burak Yılmaz’a özel bir telefon numarası hediye etti. 0561 ile başlayan ve sonu 17 17 olarak sona eren telefon numarası maç öncesinde Burak Yılmaz’a hediye edildi.

TARAFTARLAR YALNIZ BIRAKMADI

Trabzonsporlu taraftarlar, Süper Lig’in 4’üncü haftasında Gençlerbirliği karşısında takımlarını yalnız bırakmadı. Bu maça yoğun ilgi gösteren bordo mavili taraftarlar, tribünlerin önemli kısmını doldurdu, ayrıca yeni transferler Hubocan ve Sosa'ya da karşılaşma öncesi sevgi gösterilerinde bulundu.

AZ SAYIDA GENÇLERBİRLİĞİ TARAFTARI

Karşılaşmayı az sayıda Gençlerbirliği taraftarları da kendilerine ayrılan tribünde takip etti.