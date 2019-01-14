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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Futbol
İHA
14.01.2019 - 14:16, Son Güncelleme:

Trabzonspor geçmişin izlerini silmeye çalışıyor

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Trabzonspor geçmişin izlerini silmeye çalışıyor

UEFA'nın Finansal Fair-Play kuralları nedeniyle sıkıntılı günler geçiren Trabzonspor, FIFA ile yaşadığı sorunları da aşarak geçmişin izlerini silmeye çalışıyor.

Geçmiş döneme ait tazminatlar, bonservis ve menajerlik ücretleri, mevcut futbolculara borçlar ve diğer borçlar için bugüne kadar 300 Milyon TL gibi bir rakam ödeyen Trabzonspor, dar boğazdan çıkmış değil. Yeni kaynak arayışı içinde olan Karadeniz ekibi, FIFA'nın hakkında olumlu karar verebilmesi için geçmişin izlerini silmeye çalışıyor. Bordo-mavili kulüp, FIFA'da bekleyen dosyalarını rafa kaldırmak için ekonomide titiz bir yol haritası izliyor.

Takım maliyeti 70 milyon TL'ye indi

Trabzonspor yönetimi, kış transfer döneminin gelmesine rağmen dışa bağımlı olmadan hareket etmeyi planlıyor. Öz kaynaklarını kullanma noktasında yeni atılımlar yapan Karadeniz temsilcisi, önceki yönetimlerin aksine maliyeti düşük, kulübü ekonomik olarak zorlamayacak, kaliteli bir takım ortaya çıkarmayı hedefliyor. Transferde son yılların en ağır faturası ile karşı karşıya kalan Trabzonspor, bu enkazın izlerini silmeye çalışırken, bir taraftan ise yarışın içinde olacak takım kurmaya gayret ediyor. Yaklaşık 220 milyon TL olan takım maliyetini, Kucka'nın da ayrılmasının an meselesi olduğu noktada 7 aylık görev süresinde 70 milyon TL'ye çeken Ahmet Ağaoğlu ve yönetim kurulu, bugünlerde ise FIFA ile sorunları aşarak transferde hamle yapmayı bekliyor. Trabzonspor'un FIFA'da çözüm bekleyen 17 dosyasının bulunduğu belirtiliyor.

Trabzonspor, yıllık 10 Milyon Euro gibi bir rakamdan kurtuldu

Ağaoğlu ve yönetimi, Burak Yılmaz, Kucka, Onur Kıvrak ve Mustafa Akbaş gibi takımın as isimleriyle yollarını ayırarak bordo-mavili kulübü yıllık 10 Milyon Euro gibi bir rakamdan da kurtardı. Hem iç hem de dış piyasada birçok isimle görüşme halinde olan Karadeniz ekibi, FIFA'dan gelecek olumlu gelişmenin ardından transferde görüştüğü isimlerle anlaşma yoluna gidecek.

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