"Trabzonspor - Gaziantep FK" maçında dikkat çeken istatistik! iddaa'da...

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol Haberleri"Trabzonspor - Gaziantep FK" maçında dikkat çeken istatistik! iddaa'da...
GeriFutbol "Trabzonspor - Gaziantep FK" maçında dikkat çeken istatistik! iddaa'da...
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Futbol
19.10.2019 - 11:49, Son Güncelleme:

"Trabzonspor - Gaziantep FK" maçında dikkat çeken istatistik! iddaa'da...

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
"Trabzonspor - Gaziantep FK" maçında dikkat çeken istatistik! iddaa'da...

Milli maç arasının ardından Türkiye Süper Ligi’nde Trabzonspor ve Gaziantep FK, Şenol Güneş Spor Kompleksi’nde karşılaşırken her zaman olduğu gibi Canlı Bahis heyecanını yüksek oranları ve birçok yeni bahis türüyle Misli.com’da yaşayacaksınız.

TRABZONSPOR - GAZİANTEP FK

Ligde son olarak Karadeniz Derbisi’nde Çaykur Rizespor ile karşılaşan Trabzonspor, oldukça zor hava ve saha şartlarında oynanan maçta ilk yarısında geri düşmüş; ancak geriden gelerek 3 puan kazanmıştı.

Bu maçta 1 gol ve 1 asistle oynayan Sörloth takımının en iyisiydi.

Bordo mavililer, bu maçtan sonra Avrupa Ligi’nde evinde Krasnodar ile karşılaşacak.

Caleb Ekuban ve Abdülkadir Ömür’ün kesin oynamayacağı ev sahibinde milli takımda sakatlanan Abdülkadir Parmak, Hosseini, Yusuf Sarı ve Obi Mikel’in durumları şüpheli.

Evinde Başakşehir’e kaybederek bu sezon Süper Lig’deki ilk iç saha yenilgisini alan Gaziantep FK, aynı zamanda 5 maçlık yenilmezlik serisini de noktalamış oldu.

Milli maç arasında boş durmayan Gaziantep FK, 1. Lig ekibi Adanaspor ile hazırlık maçında karşılaştı ve 3-2 kazandı.

Bu sezon ligde oynadığı tüm maçlarda gol yiyen Gaziantep FK, sadece ilk haftadaki Fenerbahçe maçında gol atamamıştı.

Sakatlığı olan Muğdat Çelik ve cezalı Güray Vural’dan yararlanamayacak olan konuk ekipte Tetteh’in de durumu şüpheli.

BU İSTATİSTİKLERE DİKKAT!

- Trabzonspor'un bu sezon ligde oynadığı bütün maçlar KG VAR bitti.

- Gaziantep FK’nın bu sezon ligde oynadığı 7 maçın 6’sı KG VAR bitti.

- Bu sezon Trabzonspor’un ligde oynadığı 7 maçın 5’inde ilk yarılarda en az 2 gol izledik.

Trabzonspor - Gaziantep FK maçında dikkat çeken istatistik iddaada...

ÖNE ÇIKAN BAHİSLER NELER?

- Maç öncesi bahis oyunlarında, Misli.com üyelerinin en çok ilgi gösterdiği tercih ev sahibi Trabzonspor’un maçı kazanması yönünde. Bu maça bahis yapan üyelerin yaklaşık %60’ından fazlası ev sahibinin 3 puanı almasına kesin gözüyle bakıyor.

- Misli.com üyelerinin en çok ilgi gösterdiği diğer oyun ise 2,5 Gol Altı/Üstü. Misli.com üyelerinin yaklaşık %10’u mücadelede en azından 3 golün atılacağını düşünüyor.

MİSLİ.COM YORUMCUSU ERTAN SÜZGÜN NE DİYOR?

Zorlu Çaykur Rizespor deplasmanından galibiyetle dönen Trabzonspor, zirvede Alanyaspor takibini sürdürüyor. Sturridge’nin de takıma dahil olması bordo mavililere hava kattı.

Gaziantep FK ise Sumudica yönetiminde lige renk katıyor. Güray Vural’ın atıldığı karşılaşmada 70 dakika 10 kişi oynadıkları Başakşehir önünde sahadan 2-1’lik mağlubiyetle ayrıldılar. 

Trabzonspor, iyi bir hava yakaladı. Taraftar desteğiyle de içeride farklı oynuyorlar. Gaziantep FK ters bir ekip olsa da iç saha avantajıyla kazananın Trabzonspor olacağını düşünüyorum.

misli.com iOS ve Android uygulamasını indirmek için buraya tıklayınız!

Trabzonsporlu futbolcular 'İlk Yardım'ın önemine dikkat çekti! İzleyelim...

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle

Diğer Spor Haberleri

Sıradaki Haber
Galatasaraylı Stankovic sakatlandı! 3 hafta yok...
THY Avrupa Ligi'nde İspanyollara karşı üstün geldik!
"Trabzonspor - Gaziantep FK" maçında dikkat çeken istatistik! iddaa'da...
Eibar Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta hangi kanalda?