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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Spor Arena
19.10.2019 - 10:29, Son Güncelleme:

Trabzonspor Gaziantep FK maçı ne zaman saat kaçta?

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Trabzonspor Gaziantep FK maçı ne zaman saat kaçta?

Son 8 lig maçında mağlubiyet yüzü görmeyen Trabzonspor, hafta sonu evinde ağırlayacağı Gaziantep FK'yı da mağlup ederek 242 günlük iç sahada yenilmeme serisini sürdürmeyi hedefliyor. Spor severler karşılaşmanın canlı yayın bilgilerini merak ediyorlar. Peki Trabzonspor Gaziantep FK maçı ne zaman saat kaçta?

17 Şubat 2019 tarihindeki 2-0lık Aytemiz Alanyaspor mağlubiyetinin ardından ligde iç sahada oynadığı maçlarda kaybetmeyen bordo-mavililer, bu periyotta 2018-19 sezonunda Akhisarsporu 2-1, Antalyasporu 4-1, Yeni Malatyasporu 2-1, Kayserisporu 4-2, Beşiktaşı 2-1 mağlup ederken, 2019-20 sezonunda ise evinde oynadığı karşılaşmalarda Yeni Malatyasporu 2-1, mağlup etti, Gençlerbirliği ile 2-2 berabere kalıp, Beşiktaş karşısından ise 4-1lik galibiyetle ayrıldı. Trabzonspor, söz konusu bu 8 maçlık seride; sahasında rakiplerine karşı 7 galibiyet alırken, bir maçtan beraberlikle ayrıldı. Bordo-mavililer, Cumartesi günü sahasında Gaziantep FK ile oynayacağı karşılaşmada da saha avantajını kullanarak galibiyete uzanmak ve zirve yarışında söz sahibi olmak istiyor.

Trabzonspor Gaziantep FK maçı ne zaman saat kaçta?

Trabzonspor Gaziantep FK maçı 17:30'da başlayacak. Mücadele beIN Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak.

DEPLASMANDA 20 PUAN TOPLADI

Bu arada Trabzonspor evinde 17 Şubat 2019 tarihinde aldığı son mağlubiyetin ardından ligde sahasında 8 ve deplasmanda 11 olmak üzere toplam 19 maça çıktı. 19 maçlık periyotta tek mağlubiyet alan bordo-mavililer, iç sahada deplasmana göre daha az müsabakaya çıkıp, daha çok puan topladı. Trabzonspor söz konusu periyotta iç sahada 8 maçta 22 puan toplarken, deplasmanda ise 11 maçta hanesine 20 puan yazdırabildi. Bordo-mavililer 2019-20 sezonunun geride kalan 7 haftalık bölümünde ise evinde oynadığı 3 maçın 2sini kazanıp birinden beraberlikle ayrılarak 7 puan kazanırken, deplasmanda oynadığı 4 maçta 1 galibiyet, 1 mağlubiyet ve 2 beraberlikle 5 puan hanesine yazdırdı.

BAŞARILI SONUÇLAR TRİBÜNLERE İLGİYİ DE ARTIRDI

Öte yandan 2018-19 sezonunda yakalanan çıkışı yeni sezonda da sürdüren Trabzonspor'da alınan başarılı sonuçlar taraftarı da, tribünlere çekti. Bordo-mavili taraftarlar, özellikle bu sezon iç sahada oynanan maçlarda tribünlerin tamamına yakınını doldurarak takımlarına destek oldu.ÿTaraftarlar, bu sezon kombine biletlere de yoğun ilgi gösterirken, kulüpten konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada, 2019-2020 futbol sezonunda sahamızda oynayacağımız resmi maçlarda geçerli olan kombinelerinin genel satışı bitmiştir. Tüm taraftarlarımıza ilgi ve desteklerinden dolayı teşekkür ederiz ifadelerine yer verildi.

Gaziantep FK, Trabzonspor'un Süper Lig tarihinde karşılaşacağı 60'ıncı takım olacak. Bordo mavililer, daha önce rakip olduğu 59 takımı da en az bir kez mağlup etmeyi başardı. Evinde oynadığı son sekiz Süper Lig maçının sadece birinde puan kaybeden Trabzonspor, bu süreçte tüm rakiplerine az ikişer gol attı.

Süper Lig'e bu sezon yükselen Gaziantep FK, ilk deplasman maçında Fenerbahçe'ye 5-0 yenildikten sonra çıktığı iki dış saha karşılaşmasında mağlup olmadı. Bu sezon Süper Lig'de oynadığı yedi maçta da gol yiyen üç takımdan ikisi Trabzonspor ve Gaziantep FK.

Süper Lig'de şu ana kadar en düşük topla oynama yüzdesi yakalayan, en az ikili mücadele kazanan ve rakip ceza sahasında topla en az buluşan takım Gaziantep FK. Süper Lig'in ilk yedi haftasında kafayla en fazla gol atan iki takımdan biri Trabzonspor. Bu sezon Süper Lig maçlarının ilk yarılarında en fazla gol atan iki takım Trabzonspor ve Gaziantep FK.

Trabzonspor forveti Alexander Sörloth, Süper Lig'de çıktığı son dört maçta da gol katkısı yapmayı başardı. Süper Lig'in ilk yedi haftasında en fazla ikili mücadele kazanan oyuncu Jose Sosa. Bu sezon Gaziantep FK formasıyla Süper Lig'de en fazla gol atan oyuncu olan Patrick Twumasi, çıktığı iki deplasman maçında da rakip fileleri havalandırdı.

Trabzonspor, bu akşam sahasında ağırlayacağı Gaziantep FK karşısından 3 puanla ayrılarak ligde yakaladığı iki maçlık çıkışı sürdürmek istiyor.

Süper Ligde çıktığı son iki maçını kazanan Trabzonspor, 8’inci hafta mücadelesinde bu akşam Gaziantep FK’yı konuk edecek. Bordo-mavililer, bu karşılaşmadan 3 puanla ayrılarak ligdeki iki maçlık galibiyet serisini sürdürmeyi ve aynı zamanda iç sahadaki 8 maçlık yenilmezlik serisine de devam etmeyi hedefliyor. Şenol Güneş Kompleksi Medical Park Stadyumunda saat 17.30da başlayacak karşılaşmada hakem Özgür Yankaya düdük çalacak.

KADRODA TEK DEĞİŞİKLİK BEKLENİYOR

Trabzonsporda sakatlıkları bulunan Abdülkadir Ömür, Caleb Ekuban ile Ogenyi Onazi bu maçta forma giyemeyecek. Hafta içerisinde sakatlanan ve tedavisi devam eden Mikelin durumu ise yapılacak son kontrollerin ardından netlik kazanacak. Teknik direktör Ünal Karamanın, ligde son oynadıkları Çaykur Rizespor maçında sahaya sürdüğüÿilk 11de tek değişikliğe giderek Mikeli riske etmeyerek bu oyuncunun yerine Doğana forma vermesi bekleniyor.

GAZİANTEP FK İLE LİGDE İLK KEZ

Gaziantep FK ile bugüne kadar Ziraat Türkiye Kupasında 3 kez karşı karşıya gelen Trabzonspor, bu akşam oynayacağı maçla rakibiyle ligde ilk kez mücadele edecek. İki takım arasında bugüne kadar oynanan 3 maçta Trabzonspor’un 2ÿgalibiyeti bulunurken, 1 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı. Trabzonspor bu maçlarda 7 gol atarken, kalesinde 4 gol gördü.

TRABZONSPOR'UN MUHTEMEL 11'İ

Bordo-mavililerin bu akşamkiÿkarşılaşmaya şu 11 ile çıkması bekleniyor:

"Uğurcan - Pereira, Hüseyin, Hosseini, Novak, Sosa, Doğan, Abdulkadir Parmak, Kamil Ahmet, Nwakaeme, Sörloth"

SAKAT: Abdülkadir Ömür, Ekuban, Onazi (Mikel belirsiz)

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