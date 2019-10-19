Trabzonspor - Gaziantep FK: 4-1
Süper Lig'in 8. haftasında Trabzonspor, evinde Gaziantep'i konuk etti. Mücadeleyi Trabzonspor 4-1 kazandı. Bordo-mavililerin gollerini Daniel Sturridge, Alexander Sörloth, Jose Sosa ve Yusuf Sarı kaydetti. Konuk takımın tek golü ise Jefferson'dan geldi. Gaziantep'te Kayode 84. dakikada kırmızı kart gördü. Karadeniz temsilcisi puanını 15'e yükseltti.
Stat: Medical Park
Hakemler: Özgür Yankaya , Süliyman Özay , Mehmet Can Hanoğlu
Trabzonspor: Uğurcan Çakır , Pereira , Hosseini , Hüseyin Türkmen , Novak , Sosa , Abdulkadir Parmak (Ahmet Canbaz dk. 87 ?), Kamil Ahmet Çörekçi (Yusuf Sarı dk. 73 ), Nwakaeme , Sturridge (Doğan Erdoğan dk. 64 ), Sörloth
Yedekler: Erce Kardeşler, Campi,Fernandes, Abdurrahim Dursun, Fıratcan Üzüm, Avdijaj
Teknik Direktör: Ünal Karaman
Gaziantep FK: Lontigkin , Oğuz , Djilobodji , Kana Bıyık , Toşca ,Erdem Uğurlu (Pawlowski dk. 69 ), Jefferson , Diarra , Chibsah , Twumasi (Kenan Özer dk. 85 ?), Kayode
Yedekler: Günay Güvenç, Mustafa Burak, Ulaş, Kubilay, Olkowski, Hasan Yurtseven, Ali Ateş
Teknik Direktör: Marius Sumudica
Goller: Sturridge (dk. 9), Sörloth (dk. 14), Sosa (dk. 76), Yusuf Sarı (dk. 81) (Trabzonspor), Jefferson (dk. 54) (Gaziantep FK)
Kırmızı kart: Kayode (dk. 84) (Gaziantep FK)
Sarı Kart: Sosa (Trabzonspor)
284 HAFTA SONRA LİDER!
Süper Ligin 8. haftasında sahasında Gaziantep FK’yı 4-1 mağlup eden Trabzonspor, 284 hafta sonra maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturdu. Trabzonspor, Süper Lig'in 8. haftasında Gaziantep FK'yı sahasında 4-1 yenerek 284 haftadır hasret kaldığı liderlik koltuğuna maç fazlasıyla oturdu. Karadeniz ekibi, Süper Lig’de puanını 15’e çıkartarak birinciliğe yükseldi. Bordo-mavililer, en son 2010-11 sezonunun 29. haftasında lider olmuştu. Söz konusu dönemden sonra Trabzonspor, zirvede olma şansı bulmazken, bu hasretine 9 sezon üzerine sonra son verdi.
MAÇTAN DAKİKALAR
9. dakikada Sörloth'un pasında ceza sahası içinde topla buluşan Sturridge'in vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Lontigkin'in solundan ağlarla buluştu. 1-0
14. dakikada Sturridge'in pasında topla buluşan Sörloth, kaleciyi de çalımlayarak meşin yuvarlağı boş kaleye gönderdi. 2-0
39. dakikada Gaziantep FK'nın sol kanattan kullandığı serbest atışta kafalardan seken top direğe çarparak oyun alanına geri döndü. Dönen topa Djilobodji'nin vuruşunda Uğurcan Çakır meşin yuvarlağı kornere çeldi.
54. dakikada gelişen Gaziantep FK atağından savunmadan seken topu önünde bulun Jefferson'un vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Uğurcan'ın üzerinden ağalarla buluştu. 2-1
56. dakikada ceza sahası sağ çaprazından Sturridge'nin vuruşunda top kaleciden döndü. Kale sahası içinde yakın mesafede bulunan Abdulkadir Parmak'ın vuruşunda meşin yuvarlak auta çıktı.
76. dakikada Sosa'nın uzak mesafeden vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Lontigkin'in parmaklarının arasından ağalarla buluştu. 3-1
81. dakikada Nwakaeme'nin pasında topla buluşan Yusuf Sarı, ayağının içiyle meşin yuvarlağı kaleci Lontigkin'in solundan ağalarla buluşturdu. 4-1
MAÇTAN NOTLAR
Süper Lig'in 8. haftasında sahasında Gaziantep Futbol Kulübünü (FK) ağırlayan Trabzonspor, 7. haftaya göre kadroda tek futbolcu değişikliğine gitti. Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman, ligin 7. haftasında Çaykur Rizespor ile oynanan maçta görev yapan Obi Mikel'e, hafta içi yapılan antrenmanda sakatlanması nedeniyle kadroda yer vermedi. Bordo-mavili takımda bu futbolcunun yerine Daniel Sturridge ilk 11'de görev yaptı.
Süper Lig'in 3. haftasında deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaşan Trabzonspor'da, geçirdiği sakatlığın ardından ameliyat edilen Yusuf Sarı ile 4. haftadaki Gençlerbirliği maçında sakatlanan Ivanildo Fernandes kadroda yer buldu.
- Trabzonspor sahaya Atatürk tişörtleriyle çıktı
Trabzonsporlu futbolcular, Barış Pınarı Harekatı nedeniyle karşılaşma öncesi ısınmak için sahaya Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün resminin yer aldığı tişörtlerle çıktı.
Öte yandan, maç öncesinde statta çalan 10. Yıl Marşı'na taraftarlarla da ellerindeki Türk bayrakları ile eşlik etti.
- Taraftarlar yalnız bırakmadı
Statın büyük bir bölümünü dolduran bordo-mavili taraftarlar karşılaşma öncesinde futbolculara destekte bulundu. Trabzonspor kulübü tarafından maç öncesinde taraftarlara Türk bayrağı dağıtıldı. Taraftarlar karşılaşma sırasında da sık sık "şehitler ölmez vatan bölünmez" sloganı attı.
- Şenol Güneş karşılaşmayı izledi
Karşılaşmayı izlemek üzere stata gelen A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş'e taraftarlar ilgi gösterdi. Bulunduğu alanda taraftarlarla sohbet ederek fotoğraf çektiren Güneş, karşılaşmayı takip etti.
- Ahmet Ağaoğlu'ndan asker selamı
Maçtan önce okunan İstiklal Marşı sırasında Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu ile bazı taraftarlar asker selamı verdi. Öte yandan, Ağaoğlu karşılaşma öncesinde dünya şampiyonu olan milli boksör Busenaz Sürmeneli'yi plaket ve altınla ödüllendirdi.
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