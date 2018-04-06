Trabzonspor galibiyete odaklandı! İşte Trabzonspor'un muhtemel 11'i...
SPOR Toto Süper Ligin 27nci haftasında Galatasaray karşısında aldığı mağlubiyetle Avrupa kupalarına katılma noktasında önemli kayıp yaşayan Trabzonspor, yarın sahasında konuk edeceği Kayserispor karşısından 3 puanla ayrılarak Avrupa umudunu sürdürmek istiyor.
Ligde 42 puanla 5inci sırada yer alan ve 4üncü sıradaki Fenerbahçenin 9 puan gerisinde bulunan Trabzonspor, yarın sahasında 41 puanlı Kayserisporu konuk edecek. Bordo-mavililer bu maçı kazanarak Avrupa umudunu sürdürmeye çalışacak. Saat 16.00da Medical Park Stadında oynanacak maçta, hakem Ali Palabıyık düdük çalacak.
KADRODA ZORUNLU DEĞİŞİKLİK
Trabzonsporda bu maç öncesi Esteban ile Durica’nın sakatlıkları devam ediyor. Tedavileri tamamlanan Castillo ile Beronun ise kadroda yer alabileceği belirtildi. Bordo-mavililerde teknik direktör Rıza Çalımbay, son oynanan Galatasaray maçı 11inden farklı olarak kadroda yine zorunlu değişikliğe gidecek. Deneyimli teknik adamın kart cezalısı Sosanın yerine bu maçta Abdülkadire görev vermesi bekleniyor.
TRABZONSPOR’UN KAYSERİSPOR MAÇI MUHTEMEL 11’İ ŞU ŞEKİLDE:
Onur- Pereira, Uğur, Hubocan, Novak- Okay, Kucka- Olcay, Yusuf Yazıcı, Abdülkadir- Burak
SAKAT: Esteban, Durica
CEZALI: Sosa
BİLET FİYATLARI: Kategori 6 (Kale Arkaları) 25 TL, Kategori 5 (Doğu 3) 40 TL, Kategori 4 (Doğu 2) 50 TL, Kategori 3 (Doğu 1) 60 TL, Kategori 2 (Batı 2 ) 70 TL, Kategori 1 (Batı 1) 90 TL, VIP Silver 250 TL, VIP Gold 300 TL, Platinum A-C Blok 400 TL, Platinum B Blok 425 TL, Misafir Tribünü: 30 TL.
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