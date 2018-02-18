Trabzonspor galibiyete hasret!
Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig’in 22.haftasında sahasında Medipol Başakşehir’i konuk etti. Bordo-mavililer, bu sezon şampiyonluk mücadelesi veren rakibine karşı 1-0 kaybetti.
8 maç oldu
Rıza Çalımbay yönetimindeki Trabzonspor’da kazanamama sıkıntısı devam ediyor. Trabzonspor, Başakşehir’e de kaybettikten sonra kazanamama serisi 8 maça çıktı.
Trabzonspor’un 3 puan almayı başaramadığı 8 maç şu şekilde;
Karabükspor 1-1 Trabzonspor
Konyaspor 1-0 Trabzonspor (Kupa)
Trabzonspor 1-1 Konyaspor (Kupa)
Konyaspor 2-2 Trabzonspor
Trabzonspor 1-1 Fenerbahçe
Trabzonspor 0-0 Göztepe
Gençlerbirliği 0-0 Trabzonspor
Trabzonspor 0-1 Başakşehir
(AJANSSPOR)
Yorumları Göster
Yorumları Gizle