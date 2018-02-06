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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Sıradaki Haber: Ekici'nin tribünden izleme nedeni belli oldu!

Futbol
DHA
06.02.2018 - 10:56, Son Güncelleme:

Trabzonspor galibiyete hasret!

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Süper Lig’in 20’nci haftasında sahasında Göztepe ile golsüz berabere kalan Trabzonspor, 2018 yılında lig ve kupada oynadığı 4 maçtan da beraberlikle ayrıldı.

Zirve yarışında rakiplerinin puan kaybettiği haftada sahasında Göztepe ile golsüz berabere kalan Trabzonspor’da kaçan önemli fırsatın üzüntüsü yaşanırken, bordo-mavililer, 2018 yılında lig ve kupada oynadığı 4 maçtan da beraberlikle ayrıldı. Bordo-mavililer 2018 yılındaki ilk maçında Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu’nda 16 Ocak’ta sahasında Atiker Konyaspor ile 1-1 berabere kalırken, sonraki 3 lig maçında sırasıyla Atiker Konyaspor ile 2-2, Fenerbahçe ile 1-1 ve son olarak Göztepe ile golsüz berabere kaldı.

LİGDE 4 MAÇTIR KAZANAMIYOR

Bordo-mavililer ligdeki galibiyet hasretini de 4 maça çıkardı. Ligin 12’nci haftasındaki 4-3’lük Osmanlıspor galibiyeti ile birlikte 5 maçlık galibiyet serisi yakalayan Trabzonspor, 17’nci haftadaki 1-1’lik Kardemir Karabükspor beraberliği ile de duraklama dönemine girdi. Bordo-mavililer ligde oynadığı son 4 maçından da 1 puanla ayrılarak, zirve yarışının içerisinde olmayı hedeflediği sezonda önemli fırsatları değerlendiremedi ve yarışın uzağında kaldı.

YEREL GAZETELERDEN ’FIRSAT KAÇTI’ YORUMU

Yerel gazeteler, 20’nci hafta mücadelesinde rakiplerinin puan kaybettiği haftada sahasında Göztepe ile berabere kalan Trabzonspor’un önemli bir fırsatı daha değerlendiremediğine dikkat çekti. Ayrıca yönetime de kongre çağrısı yapıldı.

Günebakış Gazetesi, "Betona çarptık", "Trabzonspor, tek kale oynadığı maçta Göztepe’yi geçemedi" ifadelerine yer verdi.

Karadeniz Gazetesi, "Kongre Usta’yı çağırıyor", "Verdiğiniz sözler lafta kaldı. İşte eseriniz..", "Bir bir terk ettiler, şimdi sıra sizde" yorumunu yaptı.

Taka Gazetesi, "Zirveye Beton ördü", "Trabzonspor, Göztepe’nin Portekizli kalecisini geçemedi, yarışa yeniden ortak olma fırsatını yine değerlendirmedi" başlıklarını kullandı.

Kuzey Ekspres Gazetesi, "Beto’na çarptık!", "Bordo-mavililer rakip kaleyi 16 kez yokladı ancak kaleciyi geçemedi" ifadelerini kullandı.

Sonnokta Gazetesi, "Fırtına modaya uydu!", "Ligin zirvesinin puan kaybettiği haftada Göztepe’yi geçemedik" başlıklarıyla haberi okuyucularına aktardı.







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