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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Futbol
DHA
28.03.2018 - 14:27, Son Güncelleme:

Trabzonspor, Galatasaray'a hazırlanıyor!

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Trabzonspor, Galatasaray'a hazırlanıyor!

Spor Toto Süper Ligde son iki haftada üst üste Teleset Mobilya Akhisarspor ile Evkur Yeni Malatyaspor maçlarını kazanarak yeniden 5inci sıraya yükselen ve Avrupa Kupalarına katılma noktasında umutlanan Trabzonspor, milli aranın ardından deplasmanda karşılaşacağı Galatasarayı mağlup ederek Avrupa iddiasını güçlendirmek istiyor.

6SI MİLLİ, 11 EKSİKLE HAZIRLANIYOR

Milli arada 5 gün izin yapan bordo-mavililerde sakat ve ülkelerinin milli takımlarında bulunan oyuncuların fazla olması nedeniyle antrenmanlarda yeterli çoğunluk sağlanamadı. Trabzonspor, milli takımlarda yer alan Yusuf Yazıcı, Okay Yokuşlu, Uğur Demirok, Ogenyi Onazi, Tomas Hubocan ile Filip Novakın yanı sıra sakatlıkları bulunan ve tedavileri devam eden Castillo, Esteban ile Durica’dan yoksun hazırlıklarını sürdürüyor. Ayrıca tedavisi devam eden Matus Bero da takımdan ayrı çalışıyor. A Milli Futbol Takımı’nın Karadağ ile oynadığı karşılaşmada sakatlanan Okayın durumu ise çekilcek olan MRın ardından netlik kazanacak.

MİLLİ ARADA TEK KAZANIM MUSTAFA İLE KAMİL

Trabzonspor da milli maçlar nedeniyle lige verilen arada, uzun süredir sakatlığı bulunan ve tedavisi tamamlanan Mustafa Akbaş ile Kamil Ahmet Çörekçi takıma geri döndüler. Bu iki oyuncunun da takımla çalışmalara başlaması teknik heyetin de yüzünü güldürdü.

GALATASARAYA KARŞI SON 3 MAÇTIR KAZANIYOR

Mecburi olarak 11 eksikle hazırlıklarını sürdüren bordo-mavililerde, bu eksikliklerin 1 Nisanda oynanacak Galatasaray maçında sahaya nasıl yansıyacağı ise merak uyandırıyor. Karşılaşma öncesi dezavantajlı görünen Trabzonspor, son 3 maçtır aralarında oynanan maçlarda sırasıyla 1-0, 2-0 ve 2-1lik skorlarla mağlup ettiği rakibi karşısından yine galibiyetle ayrılıp Avrupa iddiasını güçlendirmeyi hedefliyor.


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  • 146Galatasaray - Trabzonspor
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