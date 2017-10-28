Trabzonspor, Galatasaray maçıyla yeni sayfa açmak istiyor

Kuruluşunun 50’nci yılı olan 2017-18 sezonunda zirveyi hedefleyen ancak ilk 9 haftalık bölümde sadece 9 puan elde edebilen bordo-mavililer, ligin 10’uncu haftasında sahasında lider Galatasaray’ı konuk edecek. Zirve yarışından iyice uzaklaşan Trabzonspor, yeniden yarışa tutunmak için bu maçtan 3 puanla ayrılmaya çalışacak. Yarın saat 19.30’da Şenol Güneş Kompleksi’nde oynanacak karşılaşmayı, hakem Halis Özkahya yönetecek.

11’DE ZORUNLU DEĞİŞİKLİKLER

Bordo-mavili takımda teknik direktör Rıza Çalımbay, son oynanan Evkur Yeni Malatyaspor maçından farklı olarak ilk 11’inde zorunlu değişiklikler yapacak. Deneyimli teknik adamın sakat olan Burak Yılmaz’ın yerine forvette Dame N’Doye’a, cezalı olan Mas’ın yokluğunda ise stoperde Durica’ya forma vererek sol bekte Malatya deplasmanında stoperde görev yapan Mustafa Akbaş’a forma vermesi bekleniyor.

GALATASARAY İLE 89'UNCU RANDEVU

Trabzonspor ile Galatasaray, yarın oynayacakları maçla birlikte ligde 89'uncu kez karşı karşıya gelecek. Ligde iki takım arasında bugüne kadar oynanan 88 maçta Trabzonspor'un 28, Galatasaray’ın 39 galibiyeti bulunuyor. 21 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı. Trabzonspor söz konusu maçlarda 96 gol atarken, kalesinde 113 gol gördü.

KART UYARISI

Süper Lig’in 10'uncu haftasında yarın Galatasaray ile karşılaşacak olan Trabzonspor'da, sakatlıkları bulunan Burak ile Kucka’nın yanı sıra, karşılaşmaya ilk 11'de başlaması beklenen Uğur, Okay ve Olcay sarı kart ceza sınırında yer alıyor. Bu oyuncular yarınki maçta kart görmeleri durumunda ligin 11'inci haftasında oynanacak Kayserispor karşılaşmasında forma giyemeyecek. Sakat ve cezalı oyuncu sayısının fazla olduğu bordo-mavili takımda teknik heyetin futbolcuları kart konusunda dikkatli olmalarını istediği öğrenildi.

TRABZONSPOR’UN GALATASARAY MAÇI MUHTEMEL 11'İ ŞU ŞEKİLDE:

Onur- Pereira, Uğur, Durica, Mustafa- Okay, Onazi- Olcay, Sosa, Yusuf- N’Doye

SAKAT: Burak, Kucka

CEZALI: Rodallega, Mas

BİLET FİYATLARI: Kategori 6 (Kale Arkaları)​ 40 TL​​, Kategori 5 (Doğu 3) 60 TL, Kategori 4 (Doğu 2) ​70 TL, Kategori 3 (Doğu 1) 80 TL, Kategori 2 (Batı 2) 100 TL, Kategori 1 (Batı 1) 110 TL, VIP Silver 250 TL, VIP Gold 300 TL, Platinum A-C Blok ​ 400 TL, Platinum B Blok 425 TL.