Trabzonspor - Galatasaray maçının muhtemel 11'leri
Süper Lig’de Galatasaray, bugün saat 19.00’da Trabzonspor’a konuk oluyor. Karşılaşmayı Ali Palabıyık yönetecek. Trabzon’daki son 3 maçında da rakibine kaybeden sarı kırmızılılar, bu kez bordo mavilileri yenerek şanssızlığını kırmanın hesaplarını yapıyor.
Galatasaray’da; Emre Akbaba, Andone, Falcao, Luyindama ve Şener sakat. Babel ise kart cezalısı. Trabzonspor cephesinde ise Abdülkadir Ömür, Ahmet Canbaz, Novak ve Onazi’nin sakatlığı bulunuyor. Abdülkadir Parmak ise cezası nedeniyle forma giyemeyecek.
Muhtemel 11'ler
Trabzonspor: Uğurcan, Pereira, Hüseyin, Campi, Kamil Ahmet, Hosseini, Mikel, Sosa, Yusuf Sarı, Nwakaeme, Sörloth
Galatasaray: Muslera, Ahmet, Donk, Marcao, Mariano, Nagatomo, Lemina, Seri, Ömer, Feghouli, Adem
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