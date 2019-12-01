Trabzonspor Galatasaray maçı saat kaçta ve hangi kanalda? İşte ilk 11'ler
Trabzonspor, Süper Lig'in 13. haftasında Galatasaray'ı ağırlayacak. Ligde yaptığı 12 maçta 6 galibiyet ve 4 beraberlikle 22 puan elde eden ve ikinci sırada yer alan bordo-mavililer, sahasında Galatasaray'ı yenerek zirve yarışında iddiasını sürdürmek istiyor. Peki, Trabzonspor Galatasaray maçı saat kaçta ve hangi kanalda?
Trabzonspor ile Galatasaray arasındaki kritik maç bu akşam oynanacak. Müsabakaya kısa bir süre kala, maça ilişkin saat ve yayıncı kanal bilgisi futbolseverler tarafından merak ediliyor. Öte yandan maça dakikalar kala, mücadele edecek ilk 11'ler de netleşmeye başladı. İşte, Trabzonspor Galatasaray maçı hakkında ayrıntılar...
Trabzonspor ile Galatasaray rekabetinde 128. randevu bu akşam yapılacak. Medical Park Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı, hakem Ali Palabıyık yönetecek.
Mücadele Bein Sports HD 1 kanalından canlı izlenebilecek. Ali Palabıyık'ın yöneteceği karşılaşmada Serkan Olguncan ve Mustafa Sönmez yardımcılıkları üstlenecek.
İLK 11'LER
Galatasaray'ın ilk 11'i: Muslera, Nagatomo, Marcao, Donk, Mariano, Nzonzi, Lemina, Belhanda, Ömer, Feghouli, Adem Büyük
Trabzonspor'un ilk 11'i: Uğurcan, Pereira, Hüseyin Türkmen, Campi, Kamil Ahmet, Hosseini, Obi Mikel, Sosa, Yusuf, Nwakaeme, Sörloth
TRABZONSPOR'UN GOL UMUDU
Trabzonspor'un sezon başında Crystal Palace'tan kiralık olarak kadroya dahil ettiği Norveçli forvet Alexander Sörloth, Galatasaray karşısında bordo-mavili ekibin gol umudu olacak.
Ligde geride kalan 12 maçın tamamında forma giyen ve rakip fileleri 7 kez havalandıran Sörloth, Karadeniz ekibinin en golcü oyuncusu konumunda bulunuyor.
TARAFTARLARDAN YOĞUN İLGİ
Bordo-mavili taraftarlar, Galatasaray maçının biletlerine yoğun ilgi gösterdi. 90 ile 700 lira arasında değişen fiyatlarla satışa sunulan biletlerin büyük bölümünün tükendiği, maç saatine kadar biletlerin tamamının satılmasının beklendiği öğrenildi.
Trabzonspor'un, 40 bin 782 kişi kapasiteli Medical Park Stadı'nda Galatasaray ile yapacağı maçta, bordo-mavililer açısından sezonun en yüksek taraftar sayısına ulaşması bekleniyor.
TRABZON YENİ STANDINDA KAZANIYOR
Trabzonspor, 18 Aralık 2016'da açılışı gerçekleştirilen Medical Park Stadı'nda Galatasaray ile yaptığı 3 lig maçını da kayıpsız tamamladı.
Karadeniz ekibi, rakibini 2016-2017 sezonunda 2-0, 2017-2018'de 2-1, 2018-2019'da ise 4-0'lık sonuçlarla mağlup etmeyi başardı. Bordo-mavililer, maçı kazanarak 4'te 4 yapmaya çalışacak.
Trabzonspor, yeni stadında Galatasaray ile yaptığı 3 maçta rakip fileleri 8 kez havalandırırken, kalesinde sadece 1 gol gördü.
GALATASARAY'IN SON DURUMU
Süper Lig'in geride kalan bölümünde istediği performansı sergileyemeyen Galatasaray, 12 karşılaşmada aldığı 5 galibiyet ve 4 beraberlikle 19 puan topladı.
Trabzonspor ise 6 galibiyet ve 4 beraberlik sonucunda 22 puan elde etti.
DÖRT SAKAT BİR CEZALI
Galatasaray'da karşılaşma öncesinde dört futbolcunun sakatlığı, bir oyuncunun da cezası bulunuyor.
Sarı-kırmızılı takımda tedavileri süren Radamel Falcao, Florin Andone ve Şener Özbayraklı ile sezonu kapatan Christian Luyindama, müsabakada forma giyemeyecek.
Sarı kart cezalısı olan ve sakatlığı bulunan Ryan Babel de Trabzonspor maçının kadrosunda yer alamayacak.
BELHANDA CEZA SINIRINDA
Galatasaray'da Adem Büyük ve Younes Belhanda, Trabzonspor maçı öncesinde sarı kart ceza sınırında bulunuyor.
Bu futbolcular, karşılaşmada sarı kart görmeleri durumunda ligin 14. haftasındaki Aytemiz Alanyaspor müsabakasında görev alamayacak.
128. RANDEVU
İki ekip arasında, Trabzonspor'un şimdiki adıyla Süper Lig'e yükseldiği 1974-1975 sezonunda başlayan 45 yıllık rekabette yapılan resmi ve özel 127 karşılaşmanın 58'ini Galatasaray, 42'sini Trabzonspor kazandı, 27 müsabakada ise taraflar birbirlerine üstünlük sağlayamadı.
Lig, Türkiye Kupası, Cumhurbaşkanlığı Kupası, Başbakanlık Kupası, TSYD Kupası ve özel maçlar olmak üzere geride kalan karşılaşmalarda Galatasaray 166, Trabzonspor ise 142 kez gol sevinci yaşadı.
LİGDE GALATASARAY ÖNDE
Galatasaray, lig maçlarında galibiyetlerde rakibi Trabzonspor'un 11 farkla önünde bulunuyor.
Ligde yapılan 92 karşılaşmanın 41'ini Galatasaray kazanırken, 30 maçta gülen taraf Karadeniz ekibi oldu ve 21 müsabaka berabere sonuçlandı.
Lig maçlarında Galatasaray 119, Trabzonspor ise 105 gol attı.
Geçen sezonun ilk yarısında Trabzon'da yapılan maçı ev sahibi ekip 4-0 kazandı. İkinci devre İstanbul'daki karşılaşmada ise 3-1'lik skorla Galatasaray galip geldi.
SON 13 MAÇTA BERABERLİK YOK
Galatasaray-Trabzonspor rekabetinde son 13 maçta beraberlik yaşanmadı.
İki takım arasında berabere biten son maç 2012-2013 sezonunun ilk yarısında Trabzon'da oynandı. Hüseyin Avni Aker Stadı'nda 23 Aralık 2012 tarihinde yapılan ve golsüz biten lig maçının ardından rekabette beraberliğe rastlanmadı.
Bu maçın ardından tamamı ligde oynanan 13 müsabakadan 7'sini Galatasaray, 6'sını Trabzonspor kazandı.
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