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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Spor Arena
30.11.2019 - 16:43, Son Güncelleme:

Trabzonspor Galatasaray maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

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Trabzonspor Galatasaray maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Trabzonspor ile Galatasaray, Süper Lig'de Trabzon'da yapacakları maçla 128. kez karşı karşıya gelecek. Karşılaşma öncesinde spor severler mücadelenin canlı yayın bilgilerini merak ediyorlar. Peki Trabzonspor Galatasaray maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Trabzonspor, Galatasaray'ı konuk edecek. Süper Lig'in 13. haftasında Trabzonspor ile Galatasaray, yarın saat 19.00'da Medical Park Stadı'nda karşılaşacak. Bordo-mavililer, geçen sezon başında göreve gelen Ünal Karaman yönetiminde Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş ile yaptığı toplam 8 lig maçında sadece 1 yenilgi yaşadı. Trabzonspor, 18 Aralık 2016'da açılışı gerçekleştirilen Medical Park Stadı'nda Galatasaray ile yaptığı 3 lig maçını da kayıpsız tamamladı


Trabzonspor, Süper Lig'in 13. haftasında yarın Galatasaray'ı ağırlayacak. Medical Park Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı, hakem Ali Palabıyık yönetecek. Ligde yaptığı 12 maçta 6 galibiyet ve 4 beraberlikle 22 puan elde eden ve ikinci sırada yer alan bordo-mavililer, sahasında Galatasaray'ı yenerek zirve yarışında iddiasını sürdürmek istiyor.

Trabzonspor Galatasaray maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Trabzonspor Galatasaray maçı 1 Aralık Pazar günü saat 19:00'da başlayacak. Mücadele beIN Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak.

Muhtemel 11

Trabzonspor'da hafta içi UEFA Avrupa Ligi'nde Getafe ile yapılan karşılaşmada teknik direktör Ünal Karaman tarafından dinlendirilen as kadrodaki oyuncuların, Galatasaray maçında görev alması bekleniyor.

Bordo-mavililerde sakatlıkları bulunan Ogenyi Onazi, Filip Novak, Abdülkadir Ömür ve Ahmet Canbaz, kadroda yer alamayacak. Kas zarı yırtığı iyileşen ve takımla çalışmalara başlayan Daniel Sturridge ile Caleb Ekuban'ın ise 18 kişilik kadroda olabileceği kaydedildi.

Karadeniz ekibinin Galatasaray karşısında Uğurcan Çakır, Pereira, Hüseyin Türkmen, Campi, Kamil Ahmet Çörekçi, Hosseini, Sosa, Obi Mikel, Yusuf Sarı, Nwakaeme ve Sörloth 11'i ile sahaya çıkması bekleniyor.

Gol umudu Sörloth

Trabzonspor'un sezon başında Crystal Palace'tan kiralık olarak kadroya dahil ettiği Norveçli forvet Alexander Sörloth, Galatasaray karşısında bordo-mavili ekibin gol umudu olacak.

Ligde geride kalan 12 maçın tamamında forma giyen ve rakip fileleri 7 kez havalandıran Sörloth, Karadeniz ekibinin en golcü oyuncusu konumunda bulunuyor.

Taraftarlardan maça yoğun ilgi

Bordo-mavili taraftarlar, Galatasaray maçının biletlerine yoğun ilgi gösterdi. 90 ile 700 lira arasında değişen fiyatlarla satışa sunulan biletlerin büyük bölümünün tükendiği, maç saatine kadar biletlerin tamamının satılmasının beklendiği öğrenildi.

Trabzonspor'un, 40 bin 782 kişi kapasiteli Medical Park Stadı'nda Galatasaray ile yapacağı maçta, bordo-mavililer açısından sezonun en yüksek taraftar sayısına ulaşması bekleniyor.

Yeni stadında kazanıyor

Trabzonspor, 18 Aralık 2016'da açılışı gerçekleştirilen Medical Park Stadı'nda Galatasaray ile yaptığı 3 lig maçını da kayıpsız tamamladı.

Karadeniz ekibi, rakibini 2016-2017 sezonunda 2-0, 2017-2018'de 2-1, 2018-2019'da ise 4-0'lık sonuçlarla mağlup etmeyi başardı. Bordo-mavililer, yarın oynanacak maçı da kazanarak 4'te 4 yapmaya çalışacak. Trabzonspor, yeni stadında Galatasaray ile yaptığı 3 maçta rakip fileleri 8 kez havalandırırken, kalesinde sadece 1 gol gördü.

Ünal Karaman'ın önemli maçlardaki başarısı

Bordo-mavililer, geçen sezon başında göreve gelen Ünal Karaman yönetiminde Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş ile yaptığı toplam 8 lig maçında sadece 1 yenilgi yaşadı. Dört karşılaşmadan galibiyetle ayrılan Karadeniz ekibi, rakipleriyle 3 maçta da berabere kaldı.

Trabzonspor, teknik direktör Karaman yönetiminde geçen sezon sahasında önce Galatasaray'ı 4-0, ardından Fenerbahçe'yi 2-1 mağlup etti, Beşiktaş ile de deplasmanda 2-2 berabere kalarak ilk yarıyı kapadı.

Ligin ikinci yarısında İstanbul'da Galatasaray karşısında 3-1 mağlup olarak söz konusu dönemdeki tek yenilgisini yaşayan Trabzonspor, daha sonra deplasmanda Fenerbahçe ile 1-1 berabere kaldı, sahasında Beşiktaş'ı da 2-1 mağlup etmeyi başardı.

Bordo-mavililer, bu sezon ise ligin 3. haftasında Fenerbahçe deplasmanından 1-1'lik beraberlikle dönerken, 6. haftada konuk ettiği Beşiktaş'ı 4-1 yendi.

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