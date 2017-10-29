Süper Lig heyecanı Trabzonspor Galatasaray maçıyla devam ediyor. Trabzonspor ile Galatasaray, Süper Lig'in 10. haftasında oynayacakları maçla berabere 124. kez karşı karşıya gelecek. Peki Trabzonspor Galatasaray maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda yayınlanacak?

Bugün saat 19.30’da Şenol Güneş Kompleksi’nde oynanacak karşılaşmayı, hakem Halis Özkahya yönetecek. Dev mücadele BeINSports üzerinden yayınlanacak.



TRABZONSPOR-GALATASARAY MUHTEMEL 11'LER



Trabzonspor: Onur Kıvrak, Joao Pereira, Uğur Demirok, Jan Durica, Mustafa Akbaş, Okay Yokuşu, Ogenyi Onazi, Olcay Şahan, Jose Sosa, Yusuf Yazıcı, N’Doye (Castillo)

Galatasaray: Fernando Muslera, Mariano, Maicon, Denayer (Serdar), Martin Linnes, Fernando, Sofiane Feghouli, Badou Ndiaye, Selçuk İnan, Tolga Ciğerci, Bafetimbi Gomis



KART UYARISI

Süper Lig’in 10'uncu haftasında yarın Galatasaray ile karşılaşacak olan Trabzonspor'da, sakatlıkları bulunan Burak ile Kucka’nın yanı sıra, karşılaşmaya ilk 11'de başlaması beklenen Uğur, Okay ve Olcay sarı kart ceza sınırında yer alıyor. Bu oyuncular yarınki maçta kart görmeleri durumunda ligin 11'inci haftasında oynanacak Kayserispor karşılaşmasında forma giyemeyecek. Sakat ve cezalı oyuncu sayısının fazla olduğu bordo-mavili takımda teknik heyetin futbolcuları kart konusunda dikkatli olmalarını istediği öğrenildi.

İki Takımın Geçmişteki Performansları



İki ekip arasında Trabzonspor'un lige yükseldiği 1974-1975 sezonunda başlayan 44 yıllık rekabette yapılan resmi ve özel 123 karşılaşmanın 56'sını Galatasaray, 40'nı Trabzonspor kazandı. 27 karşılaşmada ise taraflar birbirlerine üstünlük sağlayamadı. Lig, Türkiye Kupası, Cumhurbaşkanlığı Kupası, Başbakanlık Kupası, TSYD Kupası ve özel maçlar olmak üzere geride kalan karşılaşmalarda Galatasaray 160 kez rakip fileleri havalandırırken, bordo-mavililer ise 134 kez gol sevinci yaşadı.

Ligde Galatasaray önde

Galatasaray ile Trabzonspor, bugüne kadar Süper Lig’de 88 kez mücadele etti. Bu müsabakalarda sarı-kırmızılılar 39 kez sahadan galip ayrılırken, bordo-mavililer 28 kez rakibini mağlup etti. 21 maçta ise galip taraf çıkmadı. Geride kalan maçlarda Galatasaray, 113 kez rakip fileleri havalandırırken, Karadeniz ekibi ise 97 gol kaydetti.

Trabzon’daki maçlar

İki ekip arasında Trabzon’da oynanan lig karşılaşmalarında ev sahibi Trabzonspor'un, galibiyet sayısında rakibine bir farkla üstünlüğü bulunuyor. Bordo-mavililer, evindeki 44 maçta Galatasaray’ı 18 kez yenerken, sarı-kırmızılı takım ise bordo-mavilileri 16 kez mağlup etmeyi başardı. Trabzon’daki 10 karşılaşma da beraberlikle sonuçlandı. Trabzonspor’un sahasındaki 52 golüne, Galatasaray 54 golle karşılık verdi.

Farklı galibiyetler

Galatasaray, Trabzonspor karşısında en farklı skorlu galibiyetini 26 Mayıs 2001 tarihinde İstanbul'daki lig maçında 4-0'lık sonuçla aldı. Trabzonspor ise 5 Ağustos 1978'de İstanbul'daki özel maç ile 1 Ekim 1995'de Trabzon'daki lig karşılaşmasında Galatasaray'ı 4-'lik skorla yendi. 15 Kasım 1998'de İstanbul'da Trabzonspor'un 5-3 kazandığı lig maçında filelere giden toplam 8 gol, taraflar arasındaki en gollü karşılaşma olarak kayıtlara geçti.