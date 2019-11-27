Trabzonspor Galatasaray maçı ne zaman? Maç biletleri ne zaman satışa çıkacak?
Trabzonspor Galatasaray maçı ile Süper Lig'de bu hafta heyecan seviyesi yüksek bir karşılaşma sahne alacak. Galatasaray'ın dün Avrupa kupalarına veda etmesinin ardından şimdi gözler Süper Lig'de oynanacak Trabzonspor maçına çevrildi. Spor severler karşılaşmanın ne zaman oynanacağını ve maç biletlerinin satışa çıkıp çıkmadığını merak ediyorlar. Peki Trabzonspor Galatasaray maçı ne zaman? Maç biletleri ne zaman satışa çıkacak?
Trabzon'un yerel gazetelerinde yapılan haberlere göre, Trabzonspor yönetimi Kale arkasında bulunan taraftar gruplarına satılan ve maça gelmeyen taraftarların biletlerini iptal etti. 3.300 adet olduğu belirtilen biletlerde 5 maç ve üzeri maça gelmeyenler kısas alındı.
Tribündeki boşlukları kapatmak isteyen Trabzonspor yönetiminin iptal edilen biletleri yeniden satışa sunacağı gelen bilgiler arasında.
Passoslig ile iletişime geçen Trabzonspor’un iptal edilen biletleri Getafe ve Galatasaray maçlarında satışa sunacağı öğrenildi.
Trabzonspor Galatasaray maçı ne zaman? Maç biletleri ne zaman satışa çıkacak?
Konu hakkında henüz resmi açıklama yapılmasa da, Trabzonspor Galatasaray maçı biletlerinin 28 Kasım Perşembe günü satışa çıkması bekleniyor.
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