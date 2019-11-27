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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Spor Arena
27.11.2019 - 10:46, Son Güncelleme:

Trabzonspor Galatasaray maçı ne zaman? Maç biletleri ne zaman satışa çıkacak?

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Trabzonspor Galatasaray maçı ne zaman? Maç biletleri ne zaman satışa çıkacak?

Trabzonspor Galatasaray maçı ile Süper Lig'de bu hafta heyecan seviyesi yüksek bir karşılaşma sahne alacak. Galatasaray'ın dün Avrupa kupalarına veda etmesinin ardından şimdi gözler Süper Lig'de oynanacak Trabzonspor maçına çevrildi. Spor severler karşılaşmanın ne zaman oynanacağını ve maç biletlerinin satışa çıkıp çıkmadığını merak ediyorlar. Peki Trabzonspor Galatasaray maçı ne zaman? Maç biletleri ne zaman satışa çıkacak?

Trabzon'un yerel gazetelerinde yapılan haberlere göre, Trabzonspor yönetimi Kale arkasında bulunan taraftar gruplarına satılan ve maça gelmeyen taraftarların biletlerini iptal etti. 3.300 adet olduğu belirtilen biletlerde 5 maç ve üzeri maça gelmeyenler kısas alındı.

Tribündeki boşlukları kapatmak isteyen Trabzonspor yönetiminin iptal edilen biletleri yeniden satışa sunacağı gelen bilgiler arasında.

Passoslig ile iletişime geçen Trabzonspor’un iptal edilen biletleri Getafe ve Galatasaray maçlarında satışa sunacağı öğrenildi.

Trabzonspor Galatasaray maçı ne zaman? Maç biletleri ne zaman satışa çıkacak?

Konu hakkında henüz resmi açıklama yapılmasa da, Trabzonspor Galatasaray maçı biletlerinin 28 Kasım Perşembe günü satışa çıkması bekleniyor.

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