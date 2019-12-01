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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Spor Arena
01.12.2019 - 13:41, Son Güncelleme:

Trabzonspor Galatasaray maçı saat kaçta? İlk 11'de kim var?

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Trabzonspor Galatasaray maçı saat kaçta? İlk 11'de kim var?

Trabzonspor Galatasaray maçına dakikalar kala ilk 11'ler geldi. İlk 11 içerisinde Belhanda, Adem ve Feghouli'ye yer veren Teknik Direktör Fatih Terim, yedeklerde ise Okan, Emre Taşdemir, Ahmet, Seri, Selçuk, Jimmy, Emin, Emrecan, Taylan, Emre Mor isimlerini hazırda tutacak. Yusuf, Sörloth ve Nwakaeme'nin ilk 11'de yer alacağı Trabzonspor'da ise yedeklerde Erce, Ivanildo, Serkan, Abdurrahim, Fıratcan, Avdijaj, Doğan, Cafer, Ekuban, Sturridge yer alacak. İşte, Trabzonspor Galatasaray maçı öncesi bazı detaylar

Galatasaray'ın ilk 11'i: Muslera, Nagatomo, Marcao, Donk, Mariano, Nzonzi, Lemina, Belhanda, Ömer, Feghouli, Adem Büyük

Trabzonspor'un ilk 11'i: Uğurcan, Pereira, Hüseyin Türkmen, Campi, Kamil Ahmet, Hosseini, Obi Mikel, Sosa, Yusuf, Nwakaeme, Sörloth

Liderlik yarışında puan avantajını korumak isteyen Trabzonspor, Galatasaray karşısında tüm kozlarını kullanmaya hazırlanıyor. Galatasaray karşısında çıktığı son 10 maçtan 6 galibiyetle ayrılan Trabzonspor, kendi evinde mücadele etmenin avantajını kullanarak Sarı Kırmızılı takım karşısından 3 puanla ayrılmak istiyor. Peki, Trabzonspor Galatasaray maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenebilecek? İşte, Trabzonspor Galatasaray maçı öncesinden muhtemel 11'ler ve diğer bilgiler

TRABZONSPOR GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Trabzonspor önünden 3 puanla ayrılarak ligin üst sıralarındaki yarıştan kopmak istemeyen Galatasaray, Fatih Terim'in belirleyeceği en iyi 11 ile sahada olacak. Ünal Karaman ile Fatih Terim'in taktik savaşlar vereceği Trabzonspor Galatasaray maçı, futbolseverler tarafından yakından takip edilecek. Peki, Trabzonspor Galatasaray maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenebilecek? İşte, karşılaşma öncesinden muhtemel 11'ler ve önemli bilgiler

Süper Lig'in 13. Hafta mücadelesinde Trabzonspor, Medical Park Stadyumu'nda Galatasaray'ı konuk edecek. 1 Aralık Pazar günü saat 19.00'da oynanacak olan mücadele Bein Sports HD 1 kanalından canlı izlenebilecek. Ali Palabıyık'ın yöneteceği karşılaşmada Serkan Olguncan ve Mustafa Sönmez yardımcılıkları üstlenecek.

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