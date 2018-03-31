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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
31.03.2018 - 10:51, Son Güncelleme:

Trabzonspor, Galatasaray karşısında seri peşinde

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Trabzonspor, Galatasaray karşısında seri peşinde

Toto Süper Lig’de üst üste son iki maçından da galibiyetle ayrılarak Avrupa Kupaları’na katılma noktasında umutlanan Trabzonspor, yarın Galatasaray deplasmanından da 3 puanla ayrılarak hem galibiyet serisini sürdürmeyi, hem de Avrupa iddiasını güçlendirmeyi hedefliyor.

Ligde 42 puanı bulunan ve Avrupa Kupaları’na katılma mücadelesi veren Trabzonspor, yarın deplasmanda 54 puanlı şampiyonluk mücadelesi veren Galatasaray’a konuk olacak. Ligi Avrupa Kupalarına katılabilecek pozisyonda tamamlamak isteyen bordo-mavililer, rakibi karşısından 3 puanla ayrılmaya çalışacak. Saat 19.00’da Türk Telekom Stadyumu’nda oynanacak maçı, hakem Fırat Aydınus yönetecek.

KADRODA TEK DEĞİŞİKLİK BEKLENİYOR
Bordo-mavililerde sarı kart cezalısı olan Onazi’nin yanı sıra sakatlıkları bulunan ve tedavileri devam eden Esteban, Durica, Castillo ile Bero bu maçta forma giyemeyecek. Teknik direktör Rıza Çalımbay’ın ligde son oynanan Evkur Yeni Malatyaspor maçının 11’ini büyük oranda koruması bekleniyor. Deneyimli teknik adamın sadece cezalı Onazi’nin yerine Hubocan’a görev vereceği belirtildi. Milli takımdan sakat dönen ve saha çalışmalarına başlayan Okay’ın da yarınki karşılaşmada oynama ihtimalinin yüksek olduğu öğrenildi.

GALATASARAY İLE 90’INCI RANDEVU
Trabzonspor ile Galatasaray, yarın oynayacakları maçla birlikte ligde 90’ıncı kez karşı karşıya gelecek. Ligde iki takım arasında bugüne kadar oynanan 89 maçta Trabzonspor’un 29, Galatasaray’ın 39 galibiyeti bulunuyor. 21 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı. Trabzonspor söz konusu maçlarda 98 gol atarken, kalesinde 114 gol gördü.

TRABZONSPOR 3 MAÇTIR KAZANIYOR
Trabzonspor, Galatasaray ile oynadığı son 3 maçta da rakibine üstünlük kurmayı başardı. Bordo-mavililer, aralarında oynanan son 3 karşılaşmada sırasıyla 1-0, 2-0 ve 2-1’lik skorlarla sahadan galip ayrıldı.

En Çok Oynanan Bahis
  • 146Galatasaray - Trabzonspor
    3
    MS1
    1,35
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7 OYUNCU CEZA SINIRINDA
Trabzonspor’da Galatasaray karşılaşması öncesi 7 oyuncu sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Bordo-mavililerde sakatlıkları bulunan ve tedavileri devam eden Durica ile Bero’nun yanı sıra Onur, Mustafa, Okay, Olcay ve N’Doye Galatasaray mücadelesinde kart görmeleri durumunda ligin 28’inci haftasında oynanacak Kayserispor maçında forma giyemeyecek.

TRABZONSPOR'UN GALATASARAY MAÇI MUHTEMEL 11'İ ŞU ŞEKİLDE:

Onur- Pereira, Uğur, Hubocan, Novak- Okay, Kucka- Olcay, Sosa, Yusuf Yazıcı- Burak

SAKAT: Esteban, Durica, Castillo, Bero

CEZALI: Onazi

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