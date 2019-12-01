Trabzonspor - Galatasaray: 1-1
Süper Lig'in 13. haftasında Trabzonspor evinde Galatasaray'ı konuk etti. Mücadele 1-1'lik eşitlikle son buldu. Bordo-mavililerin golünü 51. dakikada Alexander Sörloth kaydetti. Karadeniz temsilcisi 23 puanla haftayı kapadı. Galatasaray ise 20 puanda kaldı. Galatasaray ligde bir sonraki hafta ligin dişli takımlarından Alanyaspor'u konuk edecek. Trabzonspor ise Konya deplasmanına gidecek.
Stat: Medical Park
Hakemler: Ali Palabıyık , Serkan Olguncan , Mustafa Sönmez
Trabzonspor: Uğurcan Çakır , Pereira , Hüseyin Türkmen , Campi , Kamil Ahmet Çörekçi , Hosseini (Ekuban dk. 64 ), Obi Mikel , Sosa , Yusuf Sarı (Doğan Erdoğan dk. 77 ), Nwakaeme , Sörloth
Yedekler: Erce, Fernandes, Serkan, Abdurrahim Dursun, Fıratcan, Avdijaj, Cafer Tosun, Sturridge
Teknik Direktör: Ünal Karaman
Galatasaray: Muslera , Mariano , Marcao , Donk , Nagatomo , Nzonzi , Lemina (Jimmy Durmaz dk.46), Feghouli (Seri dk.52 ), Belhanda (Emre Mor dk. 82 ?), Ömer , Adem Büyük
Yedekler: Okan, Emre Taşdemir, Ahmet Çalık, Selçuk İnan, Emin Bayram, Erencan Yardımcı, Taylan
Teknik Direktör: Fatih Terim
Goller: Sorloth (dk. 51) (Trabzonspor), Nagatomo (dk. 90) (Galatasaray)
Sarı kartlar: Ömer Bayram, Nzonzi, Marcao (Galatasaray), Sosa, Yusuf Sarı, Uğurcan Çakır, Campi, Pereira (Trabzonspor)
MAÇTAN NOTLAR
EKUBAN VE STURRIDGE KADRODA
Trabzonspor'un Ganalı oyuncusu Calep Ekuban, sakatlığının ardından 91 gün sonra bordo-mavililerin Galatasaray ile oynayacağı maçın kadrosunda yer aldı.
Sezon çok iyi bir başlangıç yapan özellikle UEFA Avrupa Ligi ön eleme maçlarında takımına önemli katkıda bulunan Calep Ekuban, Süper Lig'de ise sadece 3 maçta forma giyebilmişti. Avrupa'da 4 gol, Süper Lig'de ise 1 gol atan oyuncu toplam 5 golle bordo-mavili takıma katkıda bulunmuştu. Bordo-mavililerin Fenerbahçe ile oynadığı maçta da 1 gol kaydeden başarılı oyuncu ardından Gençlerbirliği maçı antrenmanları sırasında takım arkadaşı Fernandes ile girdiği ikili mücadelede sakatlanarak sahalardan uzun süre uzak kalmıştı. İyi bir tedavi dönemi geçiren ve kendini hazırlayan Ganalı oyuncu, yaklaşık üç aylık bir aradan sonra Trabzonspor'un Galatasaray ile oynayacağı maçın kadrosunda yer aldı. 21 kişilik kadroda bulunan Ekuban'ın maçın ilerleyen bölümlerinde Teknik Direktör Ünal Karaman tarafından sahaya sürülmesi bekleniyor.
STURRIDGE DE KADRODA
Trabzonspor'a büyük umutlarla gelen İngiliz forvet oyuncusu Daniel Sturridge de 32 gün sonra kadroda yer aldı. En son Medipol Başakşehir ile oynanan ve 2-2 beraberlikle sonuçlanan müsabakada 1 gol atan oyuncu bu maçın ardından sahalardan uzak kalmıştı. Ekuban gibi, yıldız oyuncunun da maçın gidişatına göre forma giymesi bekleniyor.
FATİH TERİM'DEN TEK DEĞİŞİKLİK
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, son oynadıkları Club Brugge karşılaşmasına göre Trabzonspor 11'inde 1 değişiklik yaptı ve Jean Michael Seri yerine Steven N'zonzi'ye görev verdi.
Galatasaray Teknik Direktör Fatih Terim, son oynanan Club Brugge müsabakasındaki kadroya göre Trabzonspor karşısında 1 değişiklik yaptı. Deneyimli teknik adam, Brugge maçının 11'inde olan Jean Michael Seri'nin yerine Steven N'zonzi'ye şans tanıdı. Rademel Falcao, Florin Andone, Luyindama ve Şener Özbayraklı sakatlıklarından dolayı yer almazken, Ryan Babel de sarı kart cezalısı olduğu için kadroda yok.
Terim, 11'de Muslera, Mariano, Ryan Donk, Marcao, Yuto Nagatomo, Mario Lemina, Steven N'zonzi, Younes Belhanda, Sofiane Feghouli, Ömer Bayram ve Adem Büyük'e görev verdi. Okan, Emre Taşdemir, Ahmet Çalık, Seri, Selçuk İnan, Jimmy Durmaz, Emin Bayram, Erencan Yardımcı, Taylan Antalyalı ve Emre Mor da yedek kulübesindeki isimler oldu.
TRABZONSPOR'UN GOL UMUDU
Trabzonspor'un sezon başında Crystal Palace'tan kiralık olarak kadroya dahil ettiği Norveçli forvet Alexander Sörloth, Galatasaray karşısında bordo-mavili ekibin gol umudu olacak.
Ligde geride kalan 12 maçın tamamında forma giyen ve rakip fileleri 7 kez havalandıran Sörloth, Karadeniz ekibinin en golcü oyuncusu konumunda bulunuyor.
TARAFTARLARDAN YOĞUN İLGİ
Bordo-mavili taraftarlar, Galatasaray maçının biletlerine yoğun ilgi gösterdi. 90 ile 700 lira arasında değişen fiyatlarla satışa sunulan biletlerin büyük bölümünün tükendiği, maç saatine kadar biletlerin tamamının satılmasının beklendiği öğrenildi.
Trabzonspor'un, 40 bin 782 kişi kapasiteli Medical Park Stadı'nda Galatasaray ile yapacağı maçta, bordo-mavililer açısından sezonun en yüksek taraftar sayısına ulaşması bekleniyor.
TRABZON YENİ STANDINDA KAZANIYOR
Trabzonspor, 18 Aralık 2016'da açılışı gerçekleştirilen Medical Park Stadı'nda Galatasaray ile yaptığı 3 lig maçını da kayıpsız tamamladı.
Karadeniz ekibi, rakibini 2016-2017 sezonunda 2-0, 2017-2018'de 2-1, 2018-2019'da ise 4-0'lık sonuçlarla mağlup etmeyi başardı. Bordo-mavililer, maçı kazanarak 4'te 4 yapmaya çalışacak.
Trabzonspor, yeni stadında Galatasaray ile yaptığı 3 maçta rakip fileleri 8 kez havalandırırken, kalesinde sadece 1 gol gördü.
GALATASARAY'IN SON DURUMU
Süper Lig'in geride kalan bölümünde istediği performansı sergileyemeyen Galatasaray, 12 karşılaşmada aldığı 5 galibiyet ve 4 beraberlikle 19 puan topladı.
Trabzonspor ise 6 galibiyet ve 4 beraberlik sonucunda 22 puan elde etti.
DÖRT SAKAT BİR CEZALI
Galatasaray'da karşılaşma öncesinde dört futbolcunun sakatlığı, bir oyuncunun da cezası bulunuyor.
Sarı-kırmızılı takımda tedavileri süren Radamel Falcao, Florin Andone ve Şener Özbayraklı ile sezonu kapatan Christian Luyindama, müsabakada forma giyemeyecek.
Sarı kart cezalısı olan ve sakatlığı bulunan Ryan Babel de Trabzonspor maçının kadrosunda yer alamayacak.
BELHANDA CEZA SINIRINDA
Galatasaray'da Adem Büyük ve Younes Belhanda, Trabzonspor maçı öncesinde sarı kart ceza sınırında bulunuyor.
Bu futbolcular, karşılaşmada sarı kart görmeleri durumunda ligin 14. haftasındaki Aytemiz Alanyaspor müsabakasında görev alamayacak.
128. RANDEVU
İki ekip arasında, Trabzonspor'un şimdiki adıyla Süper Lig'e yükseldiği 1974-1975 sezonunda başlayan 45 yıllık rekabette yapılan resmi ve özel 127 karşılaşmanın 58'ini Galatasaray, 42'sini Trabzonspor kazandı, 27 müsabakada ise taraflar birbirlerine üstünlük sağlayamadı.
Lig, Türkiye Kupası, Cumhurbaşkanlığı Kupası, Başbakanlık Kupası, TSYD Kupası ve özel maçlar olmak üzere geride kalan karşılaşmalarda Galatasaray 166, Trabzonspor ise 142 kez gol sevinci yaşadı.
LİGDE GALATASARAY ÖNDE
Galatasaray, lig maçlarında galibiyetlerde rakibi Trabzonspor'un 11 farkla önünde bulunuyor.
Ligde yapılan 92 karşılaşmanın 41'ini Galatasaray kazanırken, 30 maçta gülen taraf Karadeniz ekibi oldu ve 21 müsabaka berabere sonuçlandı.
Lig maçlarında Galatasaray 119, Trabzonspor ise 105 gol attı.
Geçen sezonun ilk yarısında Trabzon'da yapılan maçı ev sahibi ekip 4-0 kazandı. İkinci devre İstanbul'daki karşılaşmada ise 3-1'lik skorla Galatasaray galip geldi.
SON 13 MAÇTA BERABERLİK YOK
Galatasaray-Trabzonspor rekabetinde son 13 maçta beraberlik yaşanmadı.
İki takım arasında berabere biten son maç 2012-2013 sezonunun ilk yarısında Trabzon'da oynandı. Hüseyin Avni Aker Stadı'nda 23 Aralık 2012 tarihinde yapılan ve golsüz biten lig maçının ardından rekabette beraberliğe rastlanmadı.
Bu maçın ardından tamamı ligde oynanan 13 müsabakadan 7'sini Galatasaray, 6'sını Trabzonspor kazandı.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
13. dakikada Yusuf Sarı'nın pasında topla buluşan Nwakaeme ceza sahası dışından vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Muslera'da kaldı.
25. dakikada Sosa'nın sol taraftan ceza sahası içine doğru gönderdiği topa Obi Mikel kafa vuruşunda meşin yuvarlak yandan dışarı çıktı
35. dakikada Ömer Bayram'ın ceza sahası sol çaprazından sert şutunda kaleci Uğurcan Çakır yumruklarıyla meşin yuvarlağı uzaklaştırdı.
43. dakikada Nwakaeme ceza sahası içine doğru gönderdiği topu Pereira, kafa ile Sorloth'ün önüne indirmek istedi. Bu oyuncuyu geçen meşin yuvarlağa kale direği dibinde Kamil Ahmet Çörekçi'nun vuruşunda ise Muslera iki hamlede topa sahip oldu.
Maçtan Dakikalar (İkinci yarı)
51.dakikada Sosa'nın sol taraftan kullandığı serbest vuruşta atışını kale sahası içine doğru gönderdi. Ceza sahası içinde topa iyi yükselen Sörloth meşin yuvarlağı ağalarla buluşturdu. 1-0
60.dakikada Jimmy Durmaz rakiplerinden sıyrılarak ceza sahası içine girip, kale gönderdiği meşin yuvarlağı Hüseyin Türkmen çizgi üzerinden çıkarttı.
69. dakikada Ekuban'ın pasıyla kaleci Muslera ile karşı karşıya kalan Nwakaeme'nin vuruşunda meşin yuvarlak Muslera'da kaldı.
73. dakikada Belhanda'nın ceza sahası dışından sert şutunu kaleci Uğurcan Çakır'dan döndü. Dönen topu savunma oyuncuları uzaklaştırdı.
87. dakikada Sorloth rakiplerinden sıyrılarak ceza sahası içine girip vuruşunda ise meşin yuvarlak kaleci Muslera'dan döndü.
90. dakikada Trabzonspor savunmasının uzaklaştırmakta zorluk yaşadığı top ceza sahası içinde Nagatomo'nun önüne düştü. Nagatomo'nun vuruşunda ise meşin yuvarlak ağalarla buluştu. 1-1
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