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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
18.09.2019 - 16:37, Son Güncelleme:

Trabzonspor formasıyla stada alınmayan taraftara Bursaspor'dan davet

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Trabzonspor formasıyla stada alınmayan taraftara Bursaspor'dan davet

Bursa'da geçen hafta sonu oynanan Bursaspor-Osmanlıspor maçı için Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu'na Trabzonspor forması giyerek gelen Kadir Bıyıklı isimli taraftar, özel güvenlik görevlilerinden birinin uyarısıyla stada sokulmadı.

Formasını çıkarmak zorunda kalan Bıyıklı, maça Bursasporlu bir taraftarın verdiği gömlek ile girmek zorunda kaldı. Bunun üzerine Bursaspor Kulübü harekete geçerek, Kadir Bıyıklı'ya ulaştı ve taraftarı Bursa'da oynanacak Erzurum Büyükşehir Belediyespor maçına davet etti.

Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda geçtiğimiz pazar günü oynanan TFF 1'inci Lig'deki Bursaspor-Osmanlıspor mücadelesinde ilginç bir olay yaşandı. Orhangazi'de yaşayan kuaför Kadir Bıyıklı, taraftarı olduğu Trabzonspor forması ile Bursaspor-Osmanlıspor maçına gitti. Ancak, özel güvenlik görevlilerinden birinin uyarısı üzerine, Bıyıklı stada sokulmadı. Üzerinde Trabzonspor forması olduğu için stada alınmayan Kadir Bıyıklı duruma tepki gösterdi. Bu sırada stada giren Bursasporlu taraftarlardan biri, Bıyıklı’ya gömleğini verdi. Üzerindeki Trabzonspor formasını çıkaran Kadir Bıyıklı, Bursasporlu taraftarın verdiği gömleği giyerek maça girebildi.

Trabzonspor taraftarı olduğunu ama yaşadığı şehir olan ve kardeş takım olarak gördükleri Bursaspor'a da her zaman destek verdiklerini belirten Bıyıklı, "Biz iki kulüp, kardeş kulübüz. Geçmişte defalarca bizler Bursa stadına Trabzonspor forması ile Bursalı kardeşlerimiz de Trabzon'daki maçlarda stada Bursaspor forması ile girebilmişlerdi" diyerek duruma tepki gösterdi.

BURSASPOR KULÜBÜ HAREKETE GEÇTİ
Özel güvenlik görevlilerinden kaynaklı yaşanan olaydan haberdar olan Bursaspor Kulübü harekete geçti. İdari Asbaşkan ve Tesislerden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Yavuz Aman, Kadir Bıyıklı'ya ulaşarak üzüntülerini iletti. Ayrıca Bıyıklı, Bursaspor'un TFF 1'inci Lig'de 6'ncı hafta evinde oynayacağı Büyükşehir Belediyesi Erzurumspor karşılaşmasına davet edildi.

Trabzonspor formasıyla stada alınmayan taraftara Bursaspordan davet

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