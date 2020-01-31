Trabzonspor - Fenerbahçe maçında tüm gözler onlarda olacak... Maçın yıldızı kim olur?

Süper Lig'de şampiyonluk yarışında oldukça önem taşıyan maçta Trabzonspor ile Fenerbahçe, Trabzon'da karşı karşıya gelecek. Kazanan takımın büyük avantaj yakalayacağı derbide maçın yıldızı kim olacak? Biz sıraladık, seçimi sizden istedik...





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