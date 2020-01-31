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GeriFutbol Trabzonspor - Fenerbahçe maçında tüm gözler onlarda olacak... Maçın yıldızı kim olur?
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Futbol
Haber Giriş: 31.01.2020 - 12:37,Son Güncelleme:/

Trabzonspor - Fenerbahçe maçında tüm gözler onlarda olacak... Maçın yıldızı kim olur?

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Trabzonspor - Fenerbahçe maçında tüm gözler onlarda olacak... Maçın yıldızı kim olur?

Süper Lig'in 20. haftasında tüm gözler Trabzonspor - Fenerbahçe maçında olacak. Trabzon'da oynanacak derbiye en çok etkiyi hangi futbolcunun yapabileceğini size sorduk...

Süper Lig'de şampiyonluk yarışında oldukça önem taşıyan maçta Trabzonspor ile Fenerbahçe, Trabzon'da karşı karşıya gelecek. Kazanan takımın büyük avantaj yakalayacağı derbide maçın yıldızı kim olacak? Biz sıraladık, seçimi sizden istedik...

Trabzonspor - Fenerbahçe maçında tüm gözler onlarda olacak... Maçın yıldızı kim olur

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