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Futbol
Haber Giriş: 02.02.2020 - 07:00,Son Güncelleme:/

Trabzonspor-Fenerbahçe maçında tartışmalı 2 karar!

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Trabzonspor-Fenerbahçe maçında tartışmalı 2 karar!

Trabzonspor-Fenerbahçe maçında hakem Ali Palabıyık'ın verdiği 2 karar çok tartışıldı.

Maçın 5. dakikada F.Bahçe ceza sahasında Muriç’in kafayla uzaklaştırmak istediği top arka tarafa giderken, bordo mavililer Muriç’in topa elle müdahale ettiği gerekçesiyle penaltı bekledi, ancak hakem Ali Palabıyık devam ettirdi.

Son dakikada Uğurcan’ın elinden kaçırdığı topu Muriç kafayla filelere gönderdi. Ancak hakem, öncesinde Kruse’nin Uğurcan’a faul yaptığı gerekçesiyle golü vermedi.

Trabzonspor-Fenerbahçe maçında tartışmalı 2 karar

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