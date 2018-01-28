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Trabzonspor - Fenerbahçe maçında şok! Bıçaklarla geldiler

Süper Lig'deki Trabzonspor - Fenerbahçe maçına gelen bazı taraftarların üzerinden büyük bıçaklar çıktı.

DHA
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Trabzonspor - Fenerbahçe maçı öncesi güvenlik güçlerinin stadyuma gelen taraftarların üzerinde yaptığı aramada kesici aletleri rastlandı.

Polisin yaptığı üst araması sırasında bazı taraftarların üzerinden 14 dolayında bıçak çıktı. Bıçaklara el koyulurken, bu taraftarlarla ilgili soruşturma başlatıldı.

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