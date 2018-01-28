Trabzonspor - Fenerbahçe maçında şok! Bıçaklarla geldiler

Trabzonspor - Fenerbahçe maçı öncesi güvenlik güçlerinin stadyuma gelen taraftarların üzerinde yaptığı aramada kesici aletleri rastlandı.
Polisin yaptığı üst araması sırasında bazı taraftarların üzerinden 14 dolayında bıçak çıktı. Bıçaklara el koyulurken, bu taraftarlarla ilgili soruşturma başlatıldı.
Obradovic Melih Mahmutoğlu'nu tokat attı!Spor Toto Basketbol Ligi'nde Fenerbahçe Doğuş - Banvit mücadelesinde enteresan bir olay yaşandı. Fenerbahçe Başantrenörü Zeljko Obradovic, bençte kaptan Melih Mahmutoğlu'na uyarı anlamında hafifçe tokat attı.