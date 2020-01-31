"Trabzonspor - Fenerbahçe" maçında kartlara dikkat! Ali Palabıyık'ın ortalaması...

Bu bir ilandır

2016-17 ve 2017-18 sezonlarında oynanan tüm "Fenerbahçe - Trabzonspor" maçlarında düdük çalan Ali Palabıyık, geçen sezonu ve bu sezonun ilk maçını pas geçti ama yarın oynanacak kritik maçta yine kontrol onda olacak.

4 MAÇTA TOPLAM 26 SARI, 1 KIRMIZI KART! BU SEZON İSE...

* 26 Aralık 2016 / Trabzonspor - Fenerbahçe / 6 sarı 1 kırmızı

* 27 Mayıs 2017 / Fenerbahçe - Trabzonspor / 9 sarı

* 20 Ağustos 2017 / Fenerbahçe - Trabzonspor / 6 sarı

* 28 Ocak 2018 / Trabzonspor - Fenerbahçe / 5 sarı

Bugüne kadar çıktığı dört "Fenerbahçe - Trabzonspor" maçında toplam 26 kere sarı kartına başvuran Ali Palabıyık, 1 defa da kırmızı kart gösterdi.

Büyük maçlarda tansiyon yükseldiğinde, bu sezon da kartlarından geri adım atmayan bir görüntü sergileyen Palabıyık'ın performansına göz atalım...

* Trabzonspor - Beşiktaş / 9 sarı kart

* Galatasaray - Sivasspor / 7 sarı kart + 1 kırmızı kart

* Trabzonspor - Galatasaray / 8 sarı kart

* Sivasspor - Fenerbahçe / 6 sarı kart + 2 kırmızı kart

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Maç öncesi öne çıkan bazı istatistikler ise şu şekilde...

- Trabzonspor, Fenerbahçe'yi konuk ettiği son 9 maçın sadece 1'ini kazanabildi. (Fenerbahçe Çifte Şans - 1,32)

- İki takım arasında oynanan son 6 maçta da karşılıklı gol izledik, 5'inde taraflar 1'er puanla sahadan ayrıldı. (MSX + 1.5 ÜST / 3,45)

- Süper Lig'de bu sezon geriye düştüğü maçlarda en çok puan kazanan taraf Fenerbahçe! (10 puan)

- Süper Lig'de bu sezon öne geçtiği maçlarda en çok puan kaybeden ikinci takım Trabzonspor! (14 puan)

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