Trabzonspor Fenerbahçe maçı ne zaman saat kaçta yayınlanacak?

Trabzonspor Fenerbahçe maçı ile Süper Lig'in 19. haftasında liderlik yarışı devam edecek. Bordo Mavili takımın evinde oynanacak olan karşılaşmanın hakemi ise Ali Palabıyık olacak. Peki, Trabzonspor Fenerbahçe maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenebilecek? İşte, sahaya çıktıkları son 10 Süper Lig maçının 5'nden berabere ayrılan ekipler hakkında mücadele öncesinden bazı bilgiler

Süper Lig'in 19. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Trabzonspor ile karşılaşacak. 28 Ocak Pazar günü saat 19.00'da oynanacak mücadele, Bein Sports 1 kanalından canlı yayınlanacak. Mücadelenin hakemi ise Ali Palabıyık olacak.

Trabzonspor, Süper Lig'de 28 Ocak Pazar günü sahasında Fenerbahçe ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.



Teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan ve yağmur altında gerçekleştirilen antrenmana, hasta olan Dame N'Doye, salonda çalışan Mustafa Akbaş, Burak Yılmaz, Filip Novak ile izinli olan Tomas Hubocan katılmazken, Fabian Castillo takımdan ayrı koştu.



Bordo-mavili futbolcular, idmanda dar alanda pas çalışmasının ardından teknik direktör Çalımbay'ın yönettiği tam sahada çift kale maç yaptı.



Maçta mavi takım, Rodallega (2) ve penaltıdan Uğur Demirok'un attığı gollerle yeşil takımı 3-1 mağlup etti. Yeşil takımın golünü Yusuf Yazıcı kaydetti.



Trabzonspor, yarın gerçekleştireceği antrenmanla Fenerbahçe maçının hazırlıklarına devam edecek.