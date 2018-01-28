Trabzonspor Fenerbahçe maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? TS FB muhtemel 11'ler

Süper Lig heyecanu Trabzonspor Fenerbahçe maçıyla devam ediyor. Trabzon Hüseyin Avni Aker Stadı'nda 13 Şubat 1974'te yapılan ve 0-0 sonuçlanan Türkiye Kupası çeyrek final maçıyla başlayan 44 yıllık rekabette, galibiyet sayısında Fenerbahçe'nin 11 farkla üstünlüğü bulunuyor. Bordo-mavililer, kendi evinde vereceği mücadeleyle ezeli rakibinin 17 maçtır süren galibiyetini sonlandırmak istiyor. Şampiyonluk yarışında iddialı bir çıkış yakalamak isteyen Fenerbahçe ise üç puanın peşinde. Peki Trabzonspor Fenerbahçe maçı ne zaman saat kaçta yayınlanacak?

28 Ocak Pazar akşamı saat 19.00'da Medical Park Stadyumu Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde gerçekleşecek olan Trabzonspor Fenerbahçe maçını Ali Palabıyık yönetecek. Palabıyık'ın yardımcılıklarını ise Kemal Yılmaz ve Serkan Olguncan yapacak. Maçın dördüncü hakemi Koray Gençerler olacak. Yunus Yıldırım ise derbi maçında gözlemci olarak görev yapacak. Futbolseverler Trabzonspor-Fenerbahçe derbisini beIN Sports 1 kanalından canlı izleyebilecekler.



Muhtemel 11'ler:



TRABZONSPOR: Onur, Pereira, Uğur Demirok, Durica, Kamil Ahmet Çörekçi, Okay, Abdülkadir, Yusuf, Olcay, Burak Yılmaz, Sosa

TEKNİK DİREKTÖR: Rıza Çalımbay



FENERBAHÇE: Volkan, Isla, Neustadter, Mehmet Topal, İsmail, Souza, Oğuz Kağan, Dirar, Valbuena, Aatıf, Fernandao

TEKNİK DİREKTÖR: Aykut Kocaman