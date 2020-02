Trabzonspor Fenerbahçe maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? Maç kadrosu belli mi?

Trabzonspor Fenerbahçe maçı ile ilk ulusal derbi heyecanını yaşayacak olan Teknik Direktör Hüseyin Çimşir, taraftarı önünde galibiyete yönelik en iyi kadroyu sahaya sürecek. Sezonun ilk yarısının sonlarına doğru toparlanmaya başlayan Fenerbahçe ise ligdeki galibiyet serisini 5'e çıkarmak için sahada olacak. Peki, Trabzonspor Fenerbahçe maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenebilecek? İşte, karşılaşma öncesi bazı bilgiler.

TRABZONSPOR FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA CANLI İZLENEBİLECEK?

Süper Lig'in 20. Hafta mücadelesinde Trabzonspor, Fenerbahçe'yi konuk edecek. 1 Şubat Cumartesi günü saat 20.00'da oynanacak olan karşılaşma, Bein Sports HD 1 kanalından canlı izlenebilecek ve Spor Arena canlı anlatım sayfamızdan 3 boyutlu bir şekilde takip edilebilecek.

MUHTEMEL 11'LER...

Trabzonspor: Uğurcan, Pereira, Hüseyin, Campi, Novak, Sosa, Mikel, Ndiaye, Yusuf Sarı, Sturridge, Sörloth.



Fenerbahçe: Altay, Isla, Jailson, Serdar, Dirar, Ozan, Tolga, Gustavo, Emre (Rodrigues), Kruse, Muriqi.

MAÇ ÖNÜ NOTLAR

Trabzonspor ile Fenerbahçe, Süper Lig'de bugün yapacakları maçla 125. kez karşı karşıya gelecek.



Trabzon Hüseyin Avni Aker Stadı'nda 13 Şubat 1974'te yapılan ve 0-0 sonuçlanan Türkiye Kupası çeyrek final maçıyla başlayan 46 yıllık rekabette, galibiyet sayısında Fenerbahçe'nin 10 farkla üstünlüğü bulunuyor.



Sarı-lacivertli ekip, 93 lig, 12 Türkiye Kupası, 9 özel, dörder Cumhurbaşkanlığı ve Başbakanlık Kupası ve 2 TSYD Kupası olmak üzere, toplam 124 maçtan 48'ini kazandı, bordo-mavili takım ise 38 galibiyet elde etti. Taraflar 38 karşılaşmada eşitliği bozamadı.

Fenerbahçe'nin toplam 156 golüne, Trabzonspor 134 golle cevap verdi.



LİGDE DE FENERBAHÇE ÖNDE

Fenerbahçe ile Trabzonspor, lig tarihinde 93 kez karşı karşıya geldi.



Lig maçlarında Fenerbahçe 37, Trabzonspor 23 galibiyet aldı, 33 karşılaşmada da eşitlik bozulmadı.



Fenerbahçe'nin ligdeki 122 golüne, Trabzonspor 93 golle cevap verdi.



Geçen sezon Trabzonspor sahasında 2-1 kazanırken, İstanbul'daki karşılaşma 1-1 sona erdi.

Trabzonspor ile Fenerbahçe arasında Trabzon'da yapılan maçlarda ev sahibi bordo-mavili takımın üstünlüğü bulunuyor.Şimdiye kadar Trabzon'da yapılan resmi ve özel 51 maçta Trabzonspor 21, Fenerbahçe 17 galibiyet aldı, taraflar 13 karşılaşmada ise eşitliği bozamadı.Trabzon'da Trabzonspor 58, Fenerbahçe 55 gol attı.Ligde Trabzon'daki 46 maçta taraflar 17'şer galibiyet elde etti. 12 karşılaşma eşitlikle sona erdi. Trabzon'daki maçlarda bordo-mavililer 50, sarı-lacivertliler 54 gol kaydetti.Fenerbahçe, Trabzonspor'u uzun bir süredir mağlup edemiyor.Rakibi karşısında son galibiyetini 26 Aralık 2016'da deplasmanda 3-0'lık galibiyetle alan Fenerbahçe, daha sonraki 6 karşılaşmada galibiyet alamadı.Söz konusu 6 maçın 5'i berabere biterken, Trabzonspor 1 kez kazandı.Trabzonspor, sarı-lacivertlilerle karşılaştı son 21 resmi maçtan sadece bir kez sahadan galibiyetle ayrıldı.Rakibini bu süreçte 25 Kasım 2018'de yenebilen bordo-mavililer, 10'ar yenilgi ve beraberlik aldı.Fenerbahçe, Trabzonspor'u 5 Mart 1989'da Kadıköy'deki lig maçında 5-1, 2015-2016'da da Trabzon'da yarıda kalan lig müsabakasında 4-0 yendi.Trabzonspor ise Fenerbahçe karşısında tarihindeki en farklı skorlu galibiyetlerini, 11 Ağustos 1992'de Kadıköy'de Şenol Çorlu'nun jübile maçında 4-1, 26 Aralık 1976 ve 9 Mart 1991 tarihlerinde de Trabzon'daki lig maçlarında 3-0'lık sonuçlarla aldı.İki takım arasındaki en gollü maç, 6 Ekim 1990'da Fenerbahçe Stadı'nda yapıldı. Toplam 8 gol atılan lig mücadelesinde Trabzonspor, Fenerbahçe'ye 5-3 üstünlük kurdu.Bordo-mavililer ayrıca, 21 Mayıs 1994'te Ankara 19 Mayıs Stadı'nda yapılan Başbakanlık Kupası maçında ve 6 Nisan 1997'de yine Trabzon'daki lig müsabakasında rakibini 4-3'lük skorlarla mağlup etti.Fenerbahçe ise 17 Ekim 1992'de Hüseyin Avni Aker Stadı'ndaki gol düellosundan 4-3 galip ayrılırken, 2000-2001 sezonunda İstanbul'daki lig maçını 5-2 kazandı.

TRABZONSPOR'DA YENİ TRANSFERLER İMZALADI

Trabzonspor Kulübü, ara transfer döneminin son gününde kadrosuna kattığı Guilherme Costa Marques, Manuel da Costa ve Manoel Messias için imza töreni düzenledi.



Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamaya göre, yeni transferler için Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri Futbol Koordinasyon Merkezi'nde, başkan Ahmet Ağaoğlu'nun da katılımıyla imza töreni düzenlendi.



Ahmet Ağaoğlu, burada yaptığı açıklamada, bugünün uzun bir gün olduğunu belirterek, "Biraz yorucu oldu ama nihayetinde ara transfer döneminde takımımıza güç katacak üç oyuncumuzla sözleşme imzaladık." ifadesini kullandı.



Oyunculara "Hoş geldiniz." diyen Ağaoğlu, Trabzonspor'un büyük ve hedefleri olan bir kulüp olduğunu aktardı.



Ağaoğlu, büyük hedefler ve büyük işlerin büyük insanlarla başarıldığını belirterek, şunları kaydetti:



"Takımımıza güç katacağına inandığımız oyuncularımızla sözleşme imzalamaktan son derece mutluyuz. Bütün oyuncularımıza teşekkür ediyoruz ama burada özellikle Guilherme'ye özel bir parantez açmak istiyorum. Son 48 saat içerisinde vermiş olduğu savaşı, Trabzonspor formasını giymek için göstermiş olduğu mücadeleyi sahada da gösterirse başarıya çok yakın olacağımızdan eminim. Portekiz'deki kulübüne de teşekkür ediyorum. Messias'a, Cruziero Kulübüne, Da Costa'ya ve menajerlerine, bu transferlerde emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Başarı ve büyük işler birkaç kişinin çabasıyla gerçekleşmez. Bu üç transferin arkasında da çok büyük bir ekip çalışması vardı. Emeği geçen bütün arkadaşlarımıza ve yönetici arkadaşlarımıza da teşekkür ediyoruz."



FUTBOLCULARIN AÇIKLAMALARI



Yeni transferlerden Guilherme Costa Marques, yaptığı açıklamada, başkan Ahmet Ağaoğlu'na teşekkür ederek, "Çok stresli ve zor bir 48 saat oldu ama sonu mutlu bitti. Onların bana olan güveni ve takıma katkı sağlayacağıma dair inançları benim için çok önemliydi. Şimdi çalışma zamanı. Artık saha içinde insanların bize neden bu kadar güvenildiğini, transferlerimiz için neden bu kadar uğraşıldığını gösterme zamanı. Trabzonspor adına iyi işler çıkartıp, başarılar kazanma zamanı." değerlendirmesinde bulundu.



Manoel Messias ise kendisini çok mutlu ve motivasyonlu hissettiğini belirterek, "Bu formayı giymekten ve takıma yardımcı olabilme şansını bulmaktan dolayı çok mutluyum. Takım arkadaşlarıma katılarak bir an önce antrenmana çıkabilmek ve bana olan sevginin karşılığını verebilmek için heyecanlanıyorum." ifadelerini kullandı.



Ahmet Ağaoğlu'na ve Trabzonspor ailesine teşekkür eden Manuel da Costa, şunları aktardı:



"Beni bu ailenin içine aldıkları için herkese teşekkür ediyorum. Kulüpten içeri girdiğim andan itibaren çok sıcak duygularla karşılandım ve kendimi çok iyi hissettim. Tabii ki çok zor bir zaman ama her şey şu an için çok güzel. Takımın daha önce göstermiş olduğu başarılarla birlikte yeni bir sayfa açıp, bu başarılarla birlikte katkı sağlayacak olmaktan dolayı çok mutluyum. Bir aile gibi hep birlikte bunun için çalışacağız."



İmza töreninin ardından başkan Ağaoğlu, futbolculara kaç tane forma alacaklarını sordu. Oyuncular ise Ağaoğlu'nun vereceği rakamı kabul edeceklerini belirtti.



Ağaoğlu, tüm futbolculara bin, iki bin arasında forma sattığına işaret ederek, "Sizler sezonun yarısında geldiğiniz için size insaflı davranacağım." ifadesini kullandı. Ağaoğlu, oyunculara 500'er adet forma satışı gerçekleştirdi.



Bordo-mavililerde yeni transferlerden Guilherme 6, Da Costa 27 ve Manoel ise 23 numaralı formayla mücadele edecek.