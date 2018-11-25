Trabzonspor Fenerbahçe maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?
Trabzonspor Fenerbahçe maçı ile Spor Toto Süper Lig'in 13. Hafta mücadeleleri devam ediyor. Son haftalarda aldığı sonuçlar ile toparlanma evresine giren Fenerbahçe, Trabzonspor karşısında üç puan için sahaya çıkacak. Son 10 maçta rakibine karşı hiç maç kaybetmeyen Sarı Lacivertliler, Bordo Mavili takım karşısında 6 maçı ise 1 puanla noktaladı. Peki, çekişmeli geçmesi beklenen Trabzonspor Fenerbahçe maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenebilecek? İşte, karşılaşma hakkında bazı bilgiler
Fenerbahçe'ye karşı evinde oynadığı 54 maçta 22 galibiyet, 17 mağlubiyet alan Trabzonspor, Şenol Güneş Spor Kompleksi'ndeki üstünlüğünü korumayı amaçlayacak. Teknik Direktör Erwin Koeman'ın takımın başındaki dördüncü karşılaşması niteliği taşıyan Trabzonspor Fenerbahçe maçı, futbol otoriteleri tarafından yakından takip edilecek. Peki, Trabzonspor Fenerbahçe maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? İşte, mücadele öncesinden bazı bilgiler
TRABZONSPOR FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?
Spor Toto Süper Lig'in 13. Hafta mücalesinde Trabzonspor, Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde Fenerbahçe'yi ağırlayacak. 25 Kasım Pazar günü saat 19.00'da başlayacak olan karşılaşma Bein Sports 1 kanalıncan canlı izlenebilecek. Karşılaşmayı Halil Umur Meler yönetirken, yardımcılıklarını İbrahim Çağlar Uyarcan ve Cevdet Kömürcüoğlu üstlenecek.
FENERBAHÇE'DE EKSİKLER GÖZE ÇARPIYOR
Sarı-lacivertlilerde Galatasaray derbisinin ardından ceza alan Jailson Marques Siqueira ve Roberto Soldado ile sakatlıkları süren Alper Potuk, Şener Özbayraklı, Tolga Ciğerci ve Oğuz Kağan Güçtekin, Trabzonspor karşısında forma giyemeyecek.
Fenerbahçe'de ayrıca Volkan Demirel, Carlos Kameni, Nabil Dirar, Aatıf Chahechouhe ve Ozan Tufan ise uzun süredir kadro dışı.
Bu arada, sakatlık sonrası takımla çalışmalara başlayan Mehmet Ekici ise teknik heyetin görev vermesi halinde zorlu mücadelede oynayabilecek.
SOL BEKLER CEZA SINIRINDA
Fenerbahçe'de Trabzonspor maçı öncesinde iki futbolcu sarı kart ceza sınırında bulunuyor.
Takımın sol bek pozisyonunda görev yapan Hasan Ali Kaldırım ile İsmail Köybaşı, Trabzon'da kart görmesi durumunda bir sonraki hafta Kasımpaşa karşısında forma giyemeyecek.
TRABZON'DA HEDEF 3 PUAN
Spor Toto Süper Lig’in 13’üncü haftasında sahasında Fenerbahçe’yi konuk edecek olan Trabzonspor, bu maçı kazanarak hem rakibi karşısındaki 17 maçlık galibiyet özlemine son vermeyi, hem de 4 haftadır kazanamadığı ligde çıkışa geçmeyi hedefliyor.
Ligde oynadığı son 4 maçında; 3 beraberlik ve bir mağlubiyet alan Trabzonspor, yarın taraftarı önünde Fenerbahçe’yi konuk edecek. Süper Lig’de Fenerbahçe karşısındaki son galibiyetini Ağustos 2010’da alan ve 17 maçtır rakibine üstünlük kuramayan bordo-mavililer, yarın oynanacak maçı kazanıp, hem Fenerbahçe karşısında galibiyet özlemine son vermeyi, hem de 4 haftadır kazanamadığı ligde çıkışa geçmeyi hedefliyor. Medical Park Stadyumu’nda saat 19.00’da başlayacak karşılaşmada hakem Halil Umut Meler düdük çalacak.
EKSİKLER FAZLA
Trabzonspor’da bu maç öncesi ülkelerinin milli takımlarında sakatlanan Kucka ile Hosseini’nin tedavileri devam ediyor. Kucka’nın 3-6 hafta sahalardan uzak kalacağı açıklanırken, takımla antrenmanlara çıkamayan Hosseini’nin de bu maçta forma giyemeyeceği öğrenildi. Bordo-mavililerde ayrıca Onur Recep Kıvrak ile Burak Yılmaz da süresiz kadro dışı bırakıldı. Ayrıca antrenmanda sakatlık yaşayan Onazi’nin durumunun iyi olduğu ve bu oyuncunun forma giyebileceği kaydedildi.
İLK 11 DEĞİŞİYOR
Fenerbahçe karşısına 4 eksikle çıkacak olan teknik direktör Ünal Karaman’ın, ligde son oynanan Evkur Yeni Malatyaspor maçındaki 11’inde değişiklikler yapacak. Karaman’ın kadro dışı bırakılan Onur’un yerine kalede Uğurcan’a, milli takımdan sakat dönen Hosseini’nin yerine savunmada genç oyuncu Hüseyin’e, hücum hattında Olcay’ın yerine ise sakatlığının ardından tedavisi tamamlanan ve takıma dönen Yusuf Yazıcı’ya forma vermesi bekleniyor.
FENERBAHÇE İLE 91’İNCİ RANDEVU
Bu arada, Trabzonspor ile Fenerbahçe, Medical Park Stadı’nda oynayacakları maçla birlikte ligde 91’inci kez karşı karşıya gelecek. Ligde iki takım arasında bugüne kadar oynanan 90 maçta; Trabzonspor’un 22, Fenerbahçe’nin 37 galibiyeti bulunurken, 31 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı. Trabzonspor, bahse konu maçlarda 89 gol atarken, kalesinde de 119 gol gördü.
TRABZONSPOR’UN FENERBAHÇE MAÇI MUHTEMEL 11’İ ŞU ŞEKİLDE:
Uğurcan- Pereira, Toure, Hüseyin, Novak, Onazi, Sosa, Yusuf, Abdülkadir Ömür, Nwakaeme, Rodallega
SAKAT: Kucka, Hosseini
CEZALI: Yok
FENERBAHÇE'NİN MUHTEMEL 11'i
Harun- Isla, Neustadter, Skrtel, Hasan Ali, Mehmet Topal, Eljif Elmas, Ayew, Frey, Valbuena, Slimani
SAKAT: Alper, Şener, Tolga
CEZALI: Jailson, Soldado
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