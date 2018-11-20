Trabzonspor Fenerbahçe maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?
Trabzonspor Fenerbahçe maçı bu hafta oldukça heyecan dolu bir mücadeleyi futbolseverlerin ekranlarına taşıyacak. Süper Lig'in 13. haftasında bu hafta Trabzonspor kendi sahasında ezeli rakibi Fenerbahçe ile karşı karşıya gelecek. Son haftaların çıkış yakalayan ekibi Fenerbahçe, deplasmanda Trabzonspor karşısında galip gelip puan tablosunda üst sıralara tırmanmak istiyor. Peki, Trabzonspor Fenerbahçe maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?
Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'de 25 Kasım Pazar günü sahasında Fenerbahçe ile yapacağı maçın hazırlıklarını akşam antrenmanı ile sürdürdü.
Teknik direktör Ünal Karaman yönetiminde, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmana, milli takım kamplarında bulunan Vahid Amiri, Majid Hosseini, Esteban Alvarado, Filip Novak ve Abdülkadir Ömür ile sakatlığı devam eden Juraj Kucka katılmadı.
Oyunculardan Kamil Ahmet Çörekçi de takımdan ayrı salonda çalıştı. Bordo-mavili ekip, antrenmanda pas çalışmasının ardından yarı sahada çift kale maç yaptı.
Trabzonspor, yarın yapacağı antrenmanla Fenerbahçe maçı hazırlıklarına devam edecek.
TRABZONSPOR FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?
Trabzonspor Fenerbahçe maçı 25 Kasım Pazar akşamı saat 19.00'da canlı olarak Bein Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak.
EN ÇOK PUANI EVİNDE TOPLADI
Süper Lig'de geride kalan 12 hafta itibariyle 4'er galibiyet, beraberlik ve mağlubiyeti bulunan Trabzonspor, en çok puanı evinde oynadığı karşılaşmalarda topladı. Dış sahada oynadığı 6 maçta 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 mağlubiyet alarak 13 puan kaybeden bordo-mavililer, iç sahada ise 6 maçta 3 galibiyet, 2 beraberlik elde etti ve sadece 1 kez yenildi. Trabzonspor buna karşılık evinde 11 puan toplarken, 7 puan kaybı yaşadı. İç sahada toplanan puanlara göre bordo-mavililer sıralamada 7'nci sırada bulunurken, dış sahada topladığı 5 puanla 11'inci sırada yer aldı.
EVİNDE ÇOK ATIP, AZ YİYOR
Trabzonspor, 12 haftalık bölümde attığı ve yediği gol bakımından da iç sahada daha başarılı bir performans ortaya koydu. Evinde oynadığı 6 maçta 13 gol atıp kalesinde 6 gol gören bordo-mavililer, dış sahada 6 maçta attığı 6 gole karşılık kalesinde 12 gol gördü. Trabzonspor toplamda ligde bu sezon attığı 19 golün 13'ünü evinde kaydederken, kalesinde gördüğü 18 golün 12'sini ise deplasmanda yedi. Deplasmana göre iç sahada bu sezon daha başarılı bir performans sergileyen bordo-mavililer, Süper Lig'in 13'üncü haftasında pazar günü sahasında ağırlayacağı Fenerbahçe karşısında da iç saha avantajını kullanarak zorlu mücadeleyi kayıpsız geçmeyi planlıyor.
FENERBAHÇE HAZIRLIKLARINI SÜRDÜRÜYOR
Fenerbahçe Futbol Takımı, Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında 25 Kasım Pazar günü deplasmanda Trabzonspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'ndeki antrenman, teknik sorumlu Erwin Koeman yönetiminde gerçekleştirildi.
Milli takımlarda bulunan oyuncuların yer almadığı antrenmanın ilk bölümünde futbolcular salonda çalıştı. Daha sonra sahaya geçen sarı-lacivertliler, ısınma ve koordinasyon hareketlerinin ardından dar alanda top kapma ve pas organizasyonları üzerinde durdu. Dar alanda gerçekleştirilen hücum defans organizasyonlarıyla devam eden antrenman, şut çalışmasıyla sona erdi.
Fenerbahçe, Trabzonspor müsabakası hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.
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