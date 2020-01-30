Trabzonspor Fenerbahçe maçı ne zaman?

Trabzonspor ile Fenerbahçe, Süper Lig'in 20. haftasında karşı karşıya gelecek. Maç öncesi geride kalan 19 haftada, Fenerbahçe 37 puanla 2. sırada yer alırken, 4. sıradaki Trabzonspor ise toplamda 35 puanda bulunuyor. İşte, zirve yarışını yakından ilgilendiren Trabzonspor Fenerbahçe maçı hakkında ayrıntılar...

Trabzonspor ile Fenerbahçe arasındaki karşılaşma 1 Şubat Cumartesi günü oynanacak. Maç saat 20:00'da başlayacak ve beIN Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak.

FENERBAHÇELİ TARAFTARLAR MAÇA ALINMAYACAK

Süper Lig'in 20. haftasında Trabzonspor ile Fenerbahçe arasında oynanacak maça sarı-lacivertli taraftarların alınmamasına karar verildi.

Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu başkanlığında gerçekleştirilen İl Spor Güvenlik Kurulu toplantısında, A riski kategorisine alınan müsabaka için uygulanacak güvenlik tedbirleri görüşülerek karara bağlandı.

Buna göre, Trabzonspor ile Fenerbahçe arasında 1 Şubat Cumartesi günü oynanacak karşılaşmada 700 özel, bin 400 resmi güvenlik personeli olmak üzere toplam 2 bin 100 personel görev yapacak.

Öte yandan, önceki yıllarda olduğu gibi "İki takım arasında oynanan maçlarda misafir takım taraftarı alınmaması" yönündeki karar bu maçta da uygulanarak, sarı-lacivertli taraftarlar karşılaşmaya alınmayacak.

Bu arada toplantıda, İl Spor Güvenlik Kurulu toplantısında 2019-2020 sezonu içerisinde Fenerbahçe Passolig kartı olup bu kartı iptal ederek Trabzonspor veya Türkiye Futbol Federasyonu kartına çeviren seyircilerin durumu da görüşüldü.

Bu kişilerin Trabzonspor Kulübü tarafından tespit edilerek, güvenlik sebebiyle söz konusu müsabakada bilet yükleme işlemlerinin iptal edilmesi ve bilet yüklemesi yapılan kart sahiplerine ücretlerinin iade edilmesine karar verildi.