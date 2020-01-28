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GeriFutbol "Trabzonspor-Fenerbahçe" biletleri 3.5 dakikada tükendi!
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Futbol
AA
Haber Giriş: 28.01.2020 - 11:53,Son Güncelleme:/

"Trabzonspor-Fenerbahçe" biletleri 3.5 dakikada tükendi!

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"Trabzonspor-Fenerbahçe" biletleri 3.5 dakikada tükendi!

Süper Lig'in 20. haftasında Trabzonspor ile Fenerbahçe arasında 1 Şubat Cumartesi günü oynanacak karşılaşmanın satışa sunulan 3 bin 200 bileti, 3.5 dakikada tükendi.

Bordo-mavili kulüp, 3 bin 200 bileti satışa çıkardı.

İnternet ve gişeler üzerinden 125 lira ile 1000 lira arasında değişen fiyatlarla satışı sunulan biletlere taraftarlar yoğun ilgi gösterdi. Satışa çıkarılan biletler, 3.5 dakikada bitti.

Trabzonspor'da 33 bin kombine kartlı taraftar olduğu, güvenlik nedeniyle de ancak 3 bin 200 kadar biletin satışının gerçekleştirildiği belirtildi.

Trabzonspor, Fenerbahçe hazırlıklarına başladı...

Trabzonspor-Fenerbahçe biletleri 3.5 dakikada tükendi

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