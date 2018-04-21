Trabzonspor evinde yara aldı

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriTrabzonspor evinde yara aldı
GeriFutbol Trabzonspor evinde yara aldı
Paylaş
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber:

Futbol
21.04.2018 - 18:13, Son Güncelleme:

Trabzonspor evinde yara aldı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Trabzonspor evinde yara aldı

Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında Trabzonspor, Demir Grup Sivasspor'u ağırladı. Müsabakayı konuk ekip 2-0 kazandı.

Stat: Medical Park

Hakemler: Halil Umut Merel , İbrahim Çağlar Uyarcan , Alpaslan Dedeş

Trabzonspor: Uğurcan Çakır , Kamil Ahmet Çörekçi (Pereira dk. 41 ), Uğur Demirok (Sosa dk. 39 ), Hubocan , Novak , Okay Yokuşlu , Kucka , Olcay Şahan (Rodallega dk. 75 ), Abdulkadir Ömür , Yusuf Yazıcı , Burak Yılmaz

Yedekler: Esteban, Arda Akbulut, Durica, N'Doye, Batuhan, Bero, Mustafa Akbaş

Demir Grup Sivasspor: Ali Şaşal , Auremir , Medjani , Bjarsmyr , Ziya Erdal , Saivet , Hakan Arslan , Bifoume (Kone dk. 84 ?), Mert Hakan Yandaş (Rybalka dk. 79 ), Emre Kılınç , Cyriac (Papp dk. 90+3 ?)

Yedekler: Sergio Rochet, Muhammet Demir, Tolgahan, Hakan, Boye

Teknik Direktör: Samet Aybaba

Goller: Hakan Arslan (dk. 45), Kone (dk. 90+1) (Demir Grup Sivasspor)

Sarı Kartlar: Bifouma (Demir Grup Sivasspor), Kucka, Burak Yılmaz (Trabzonspor)

PUAN DURUMU
Süper Lig
SIRATAKIMOAVP
1Önceki3 Başakşehir302262
2Önceki1 Galatasaray293560
3Önceki2 Beşiktaş293259
4Önceki4 Fenerbahçe292757
5Önceki5 Trabzonspor30946
6Önceki8 Sivasspor30-544
7Önceki6 Kayserispor30-644
8Önceki7 Göztepe29-543
9Önceki9 Kasımpaşa29040
10Önceki10 Yeni Malatyaspor29-438
11Önceki13 Bursaspor30-236
12Önceki11 Antalyaspor29-1335
13Önceki12 Akhisar Bld. Spor29-1034
14Önceki14 Alanyaspor29-532
15Önceki17 Osmanlıspor 30-632
16Önceki15 Gençlerbirliği30-1430
17Önceki16 Konyaspor29-529
18Önceki18 K. Karabükspor30-5012
Puan durumu

Trabzonspor evinde yara aldı

Maçtan Dakikalar (İlk yarı)

7. dakikada Yusuf Yazıcı'nın kullandığı serbest atışta ceza sahası içinde Burak Yılmaz'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Ali Şaşal'da kaldı.

11. dakikada Novak'ın ceza sahası dışında sert şutunda meşin yuvarlak kaleci Ali Şaşal'dan döndü. Dönen topu savunma oyuncuları uzaklaştırdı.

16. dakikada sol çaprazdan ceza sahasına giren ve kaleci ile karşı karşıya kalan Burak Yılmaz'ın pasında Yusuf uygun durumda şutunu çekti, top kaleci Ali Şaşal'dan döndü.

20. dakikada sağ kanattan ceza sahasına giren Yusuf Yazıcı'nın pasında arka direkte Novak'ın şutunda Auremir son anda topa ayak koyarak mutlak golü önledi.

44. dakikada Sosa'nın sağ taraftan ortasında Yusuf'tan seken topa arka direkteki Novak'ın önüne düştü. Bu oyuncunun vuruşunda ise kaleci Ali Şaşal'ın solundaki kale direğine çarpan topu savunma oyuncuları uzaklaştırdı.

45.dakikada Auremir'in sağ taraftan ceza sahasına ortasında topa iyi yükselen Hakan Arslan meşin yuvarlağı kaleci Uğurcan'ın üstünden ağlarla buluşturdu. 0-1

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

49. dakikada Yusuf Yazıcı'nın sol taraftan ortasında Burak Yılmaz'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

70. dakikada Abdulkadir Ömür'ün ceza sahası dışından vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Ali Şaşal'da kaldı.

90+1. dakikada Cyriac'ın pasında ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Kone'nin sert vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Uğurcan'ın sağından ağalarla buluştu. 0-2

 

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Fenerbahçe - Beşiktaş derbisi Müge Anlı ve Esra Erol'u karşı karşıya getirdi

Tam 31 dikiş atıldı!

Aytemiz Alanyaspor Galatasaray maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Gel liderimiz ol Ali Dürüst