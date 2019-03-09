Trabzonspor evinde güldü!

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor HaberleriTrabzonspor evinde güldü!
GeriSpor Trabzonspor evinde güldü!
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Spor Arena
09.03.2019 - 12:45, Son Güncelleme:

Trabzonspor evinde güldü!

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Trabzonspor evinde güldü!

Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında Trabzonspor, Akhisarspor'u 2-1 yendi.

Stat: Medical Park

Hakemler: Yaşar Kemal Uğurlu, Ali Saygın Ögel, Candaş Elbil 

Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Kamil Ahmet Çörekçi (Dk. 66 Toure), Hüseyin Türkmen, Hosseini, Novak, Sosa, Abdulkadir Parmak, Ekuban, Yusuf Yazıcı (Dk. 67 Olcay Şahan), Nwakaeme, Rodallega (Dk. 90+6 Amiri) 

Akhisarspor: Lukac, Zeki Yavru, Cocalic, Caner Osmanpaşa, Kadir Keleş, Rotman, Sissoko (Dk. 79 Bilal Kısa), Onur Ayık, Serginho, Barbosa (Dk. 85 Regattin), Bokila (Dk. 72 Lopes) 

Goller: Dk. 65 Bokilo (Akhisarspor), Dk. 70 Nwakaeme, Dk. 76 (Penaltıdan) Sosa (Trabzonspor) 

Sarı kartlar: Dk. 29 Hosseini, Dk. 34 Yusuf Yazıcı, Dk. 62 Abdulkadir Parmak, Dk. 66 Kamil Ahmet Çörekçi, Dk. 79 Olcay Şahan (Trabzonspor) Dk. 62 Serginho, Dk. 69 Zeki Yavru, Dk. 71 Bokila (Akhisarspor) 

Trabzonspor evinde güldü

MAÇTAN DAKİKALAR

4. dakikada Ekuban'ın pasında topla buluşan Yusuf Yazıcı'nın ceza sahası sağ çaprazından kaleye gönderdiği yerden şutunda kaleci Lukac, meşin yuvarlağı kontrol etmeyi başardı. 

18. dakikada Sosa'nın sağ taraftan kullandığı serbest atışta, arka direkte uygun durumdaki Novak'ın şutunda kaleci Lukac, tehlikeyi önledi. 

23. dakikada Yusuf Yazıcı'nın ceza alanı dışından yerden şutunda top kaleci Lukac'dan döndü. Dönen top ile buluşan Nwakaeme'nin rakiplerini geçerek yaptığı vuruşta meşin yuvarlak az farkla yandan auta çıktı. 

32. dakikada Ekuban'ın ceza yayı üzerinden yerden şutunda kaleci Lukac'ı geçen top yan direkten döndü. 

39. dakikada Ekuban'ın pasında ceza yayı ön çizgisinde Rodallega'nın yerden şutunda kaleci Lukac, yatarak topu çeldi. 

42. dakikada Bokila'nın pasında, ceza alanı yakın mesafedeki Serginho'nun şutunda kaleci Uğurcan Çakır, güçlükle topu çelmeyi başardı. 

45. dakikada Sosa'nın sağdan kullandığı serbest atışta, ceza alanı içinde Ekuban'ın kafa vuruşunda top üst direkten döndü, daha sonra savunma tehlikeyi uzaklaştırdı. 

45+1. dakikada Bokila'nın pasında, ceza alanı içinde Sissoko'nun şutunda kaleci Uğurcan Çakır, yatarak topu çeldi. 

Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz eşitlikle sona erdi. 

47. dakikada Barbosa'nın pasında, savunmanın arkasında topla buluşan Bokila'nın şutunda, kaleci Uğurcan Çakır, yatarak topu kontrol etti. 

60. dakikada Yusuf Yazıcı'nın sol taraftan kullandığı köşe vuruşunda, ceza alanı içinde iyi yükselen Hüseyin Türkmen'in kafa vuruşunda, kaleci Lukac topu üstün kornere çeldi. 

65. dakikada konuk takım, golü buldu. Ani gelişen Akhisarspor atağında soldan ceza alanına giren Rotman'ın pasında, uygun durumda Bokila, yerden bir vuruşla meşin yuvarlağı boş filelere gönderdi: 0-1 

70. dakikada Trabzonspor, beraberliği sağladı. Sosa'nın kullandığı köşe vuruşunda, Ekuban'ın kafa ile vurduğu top savunmaya da çarparak Nwakaeme'nin önüne düştü. Bu futbolcu da altıpas içinden meşin yuvarlağı filelere yolladı: 1-1 

73. dakikada Abdulkadir Parmak, Lopes ile girdiği ikili mücadelede kendini yerde bulunca karşılaşmanın hakemi Yaşar Kemal Uğurlu, penaltı noktasını gösterdi. Uğurlu, VAR incelemesinin ardından kararını değiştirmedi. 

76. dakikada Sosa, kullandığı penaltı atışında topu kaleci ters köşesinden sol tarafından filelere göndererek takımını öne geçirdi: 2-1 

90+5. dakikada Zeki Yavru'nun kullandığı serbest atışta, top direğin az farkla üzerinden auta çıktı. 

Trabzonspor, karşılaşmadan 2-1 galip ayrıldı. 

 

iddaa'da en çok oynanan bahisleri kaçırmayın, incelemek için buraya tıklayın!

Trabzonspor evinde güldü

 

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Adana Demirspor ile Osmanlıspor yenişemedi!

Kalesini korumak isterken canından oluyordu

Beşiktaş, Afyon deplasmanında Buva ve Gibson ile kazandı!

Galatasaray'dan İstanbul BŞB Spor'a 19 sayı fark!