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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Futbol Trabzonspor evinde Göztepe ile berabere kaldı
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Sıradaki Haber: Samsunspor'dan hakem tepkisi!

Futbol
DHA
05.02.2018 - 14:52, Son Güncelleme:

Trabzonspor evinde Göztepe ile berabere kaldı

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Süper Lig'de 20. haftanın kapanış mücadelesinde Trabzonspor sahasında Göztepe ile 0-0 berabere kaldı. Medical Park Stadyumu'nda oynanan mücadelede iki takımda aradığı golü bulamayınca karşılaşma başladığı gibi 0-0 sona erdi. Bu sonucun ardından Trabzonspor hem de Göztepe puanlarını 32'ye yükseltti.

Stat: Medical Park 
Hakemler: Hüseyin Göçek, Alpaslan Dedeş, Ali Saygın Ögel 
Trabzonspor: Onur Recep Kıvrak, Kamil Ahmet Çörekçi, Uğur Demirok, Hubocan, Novak, Okay Yokuşlu, Kucka (Dk. 78 N'Doye), Sosa, Abdülkadir Ömür, Olcay Şahan (Dk. 61 Yusuf Yazıcı), Rodallega 
Göztepe: Beto, Tanju Kayhan, Kosanovic, Kadu, Traore, Selçuk Şahin, Poko (Dk. 64 Ngando), Sabri Sarıoğlu (Dk. 45 Demba Ba), Castro, Halil Akbunar (Dk. 77 Ghilas), Gouffran 
Sarı kartlar: Dk. 43 Kucka, Dk. 55 Rodallega, Dk. 87 Yusuf Yazıcı (Trabzonspor) Dk. 57 Poko, Dk. 80 Tanju Kayhan, Dk. 83 Ghilas, Dk. 90+1 Gouffran, Dk.90+2 Ngando (Göztepe) 

ÇALIMBAY’DAN 4 DEĞİŞİKLİK
Trabzonspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Göztepe karşısında ligin 19’uncu haftasında sahasında Fenerbahçe ile oynadıkları maçın 11’inden farklı olarak 4 değişikliğe gitti. Kadroda önemli değişimler yapan deneyimli teknik adam, cezalı olan Pereira’nın yerine Novak’a, sakat olan Burak’ın yerine Rodallega’ya, Durica’nın yerine kart cezasını tamamlayan Hubocan’a ve Yusuf’un yerine Sosa’ya ilk 11’de görev verdi.

SOSA 10 MAÇ SONRA İLK 11’DE
Trabzonspor’da Arjantinli orta saha oyuncusu Jose Sosa, ligde 10 maç aradan sonra ilk 11’de sahaya çıktı. Teknik direktör Rıza Çalımbay, son olarak Süper Lig’in 9’uncu haftasındaki Evkur Yeni Malatyaspor maçında ilk 11’de forma şansı verdiği deneyimli oyuncuyu Göztepe karşısında 11’de sahaya sürdü.

Trabzonspor evinde Göztepe ile berabere kaldı

TARAFTARLAR YALNIZ BIRAKMADI
Süper Lig’de üst sıralarda yer alan Galatasaray, Beşiktaş, Fenerbahçe ve Medipol Başakşehir’in puan kaybettiği haftada zirve yarışına ortak olmak için Göztepe maçına büyük önem veren Trabzonspor’da taraftarlar da bu karşılaşmada takımlarını yalnız bırakmadı. Pazartesi günü geç saatte olmasına rağmen bordo-mavili taraftarlar tribünlerin önemli kısmını doldurdu. Az sayıda Göztepe taraftarı da kendilerine ayrılan bölümde yerlerini alarak takımlarına destek verdiler.

RODALLEGA GÖZTEPE MAÇIYLA GERİ DÖNDÜ
Trabzonspor’un Kolombiyalı forvet oyuncusu Hugo Rodallega ise ligde yine Göztepe maçıyla ilk 11’de forma şansı buldu. Bu sezon sadece ligin 3’üncü haftasında Burak Yılmaz'ın sakatlığı nedeniyle deplasmanda oynanan Göztepe karşılaşmasında ilk 11'de forma giyen Rodallega, 16 hafta aradan sonra yine Burak Yılmaz’ın sakatlığı nedeniyle kadroda olmadığı haftada Göztepe karşısında ilk 11’de sahaya çıktı.

YUSUF YAZICI 12 MAÇ SONRA KULÜBEDE
Trabzonspor’da ligde son haftalarda ortaya koyduğu performansla eleştiri oklarının odak noktasında bulunan genç oyuncu Yusuf Yazıcı, Göztepe karşısında yedek kulübesinde yer aldı. Teknik direktör Rıza Çalımbay’ın bu maçta yedek kulübesinde oturttuğu Yusuf Yazıcı, en son ligin 7’nci haftasındaki Beşiktaş karşılaşmasına kulübede başlamıştı.

FUTBOLCULARDAN ZEYTİN DALI HAREKATI'NA DESTEK
Bu arada Trabzonspor ve Göztepeli futbolcular, maç öncesi seremoniye ‘Kalbimizle, duamızla Mehmetçiğin yanındayız’ yazılı pankartla çıktılar.

Trabzonspor evinde Göztepe ile berabere kaldı

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