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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
05.05.2018 - 18:19, Son Güncelleme:

Trabzonspor evinde darmadağın

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Trabzonspor evinde darmadağın

Süper Lig'in 32. haftasında Trabzonspor evinde Kasımpaşa'ya karşı ağır bir yenilgi aldı. İstanbul ekibi deplasmanda bordo-mavilileri 5-2 yendi. Mücadeleye 2 gol ve 3 asistle Trezeguet damga vurdu. Mısırlı futbolcu 59. dakikada ayağının dışıyla muhteşem bir gol kaydetti. Takımın diğer golleri Berbard Mensah ve Mbaye Diagne'den geldi. Trabzonspor'un gollerini ise Filip Novak kaydetti. Okay Yokuşlu 77. dakikada hakeme sözlü itiraz ederken direkt kırmızı kart gördü. 87'de ise Thomas Hubocan kırmızı kartla oyun dışı kaldı. Trabzonspor 49 puanda kalırken Kasımpaşa 43 puana yükseldi. Karadeniz temsilcisi ligde bir sonraki maçını Bursaspor deplasmanında oynayacak. Kasımpaşa ise evinde Gençlerbirliği'ni konuk edecek.

Stat: Medical Park

Hakemler: Ümit Öztürk , Mustafa Emre Eyisoy , Mehmet Cem Hanoğlu

Trabzonspor: Uğurcan , Pereiara , Hubocan , Okay , Novak , Onazi (Rodallega dk. 79 ?), Olcay (Abdülkadir dk. 46 ), Kucka , Sosa (N’doye dk. 65 ), Burak Yılmaz , Yusuf Yazıcı

Yedekler: Esteban, Arda, Durica, Batuhan, Hüseyin, Abdurrahim, Sami Can

Teknik Direktör: Rıza Çalımbay

Kasımpaşa: Ramazan , Veysel , Popov , Sadiku , Trezeguet (Eduok dk. 89 ?), Pavelka , Ben Youssef , İlhan (Murillo dk. 81 ?), Veigneau , Mensah (Ahmet Ildız dk. 78 ?), Diagne

Yedekler: Eray, Kadem, Omeruo, Etoundi, Hasan, Onur, Burak

Teknik Direktör: Kemal Özdeş

Goller: Diagne (dk. 11 ve 74), Trezeguet (dk. 22 ve 59), Mensah (dk. 45) (Kasımpaşa), Novak (dk. 17 ve 48) (Trabzonspor)

Kırmızı Kartlar: Okay Yokuşlu (dk. 77), Hubocan (dk. 87) (Trabzonspor)

Sarı Kartlar: Trezeguet, Ramazan (Kasımpaşa), Sosa, Onazi, Kuçka, Burak (Trabzonspor)

Trabzonspor evinde darmadağın

MAÇTAN NOTLAR

Spor Toto Süper Lig'de sahasında Kasımpaşa'yı konuk eden Trabzonspor'da teknik direktör Rıza Çalımbay, kadroyu bozmadı. Deneyimli teknik adam, Kasımpaşa karşısında ligde geçen hafta deplasmanda 2-1 galip geldikleri Antalyaspor maçının 11'inde değişiklik yapmadı. Kazanan 11'i değiştirmeyen Çalımbay, sakatlıkları nedeniyle Antalyaspor maçı kadrosunda yer almayan Abdülkadir Ömür ile Hugo Rodallega'yı da Kasımpaşa maçının 21 kişilik kadrosuna dahil etti.

-Taraftarlar maça ilgi göstermedi

Trabzonsporlu taraftarlar Kasımpaşa karşılaşmasına fazla ilgi göstermedi. Tribünlerin önemli bölümünün boş olduğu görülürken, maça gelen bordo-mavili taraftarlar ise karşılaşma öncesi ısınmak için sahaya çıkan futbolcuları alkışlayarak moral verdi. Konuk ekibin taraftarları için ayrılan bölümün ise boş olduğu görüldü. "Biz Anadoluyuz" projesi kapsamında Şanlıurfa'dan gelen 200 öğrenci de Medical Park Stadı tribünlerinde yer alarak karşılaşmayı izledi.

-Kulübe ziyaretler

Bu arada Kasımpaşa maçı öncesinde bordo-mavili yönetim kurulu ziyaretleri kabul etti. Kuzey Yıldızı Trabzonsporlular Derneği Başkanı İsmail Turgut Öksüz ve yönetim kurulu üyeleri, 1970-76 yılları arasında Trabzon'da basketbol oynayan ve her yıl geleneksel olarak bir araya gelen eski sporcular, kulüp eski başkan yardımcısı ve Bahadır Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Selahattin Bahadır, eski yönetici Ömer Kemerkaya, Bahadır Medya Grup Başkanı Hasan Bahadır ve beraberindekiler, İdmanocağı Kulübü Başkanı Mehmet Öz, yönetim kurulu üyeleri ve eski yönetici Abdullah Beşir, Trabzonspor Kulübü'nü ziyaret edip Başkan Ahmet Ağaoğlu ve yönetim kurulu üyeleriyle görüşüp yeni görevlerinde başarıları dilediler.

Trabzonspor evinde darmadağın

Maçtan dakikalar (İlk Yarı)

11. dakikada Trezeguet’in soldan ceza sahasına gönderdiği ortaya Diagne’nin kafa vuruşu ağlarla buluştu. 1-0

17. dakikada Burak Yılmaz’ın pasında topla ceza sahasına giren Novak’ın şık vuruşunda top kalecinin sağından filelere gitti. 1-1

22. dakikada kullanılan Kasımpaşa serbest vuruşunda kaleci Uğurcan’dan dönen topa Trezeguet vurdu, top filelere gitti. 2-1

28. dakikada Sosa’nın sağdan ceza sahasına gönderdiği topa Burak müsait durumda çok kötü vurdu. Top yandan auta çıktı.

31. dakikada Novak’ın soldan ceza sahasına ortasına Burak iyi yükseldi. Vuruşunda top kaleci Ramazan’ın parmaklarından üstten kornere gitti.

33. dakikada Kucka’nın pasında ceza sahası içindeki Olcay’ın şık plasesi yandan auta çıktı.

36. dakikada ceza sahasına gönderilen topa Burak’ın kafa vuruşu denemesinde kaleci Ramazan gole izin vermedi.

41. dakikada Pereira’nın sağdan ortasında Burak yine vurdu. Top üstten auta çıktı.

45. dakikada Trezeguet'in ceza sahası içerisinde Mensah'a çıkardığı pasa bu futbolcunun şık vuruşu ağlarla buluştu. 3-1

Maçtan dakikalar (İkinci Yarı)

46. dakikada Diagne ikinci yarının hemen başında gole çok yaklaştı. Vuruşunda top yandan auta çıktı.

48. dakikada Sosa’nın korner vuruşunda kale sahası içinde önce Kucka vurdu, ardından karambolde topa son dokunan Novak takımının ve kendisinin 2.

golüne imza attı. 2-3

52. dakikada Novak’ın kale önüne gönderdiği topa Yusuf vurdu. Kaleci Ramazan son anda topu kornere çeldi.

58. dakikada Diagne’nin şık plasesini Uğurcan aynı güzellikle uzanarak kurtardı.

59. dakikada Trezeguet ceza sahası dışı sağ çaprazdan şık bir trivela vuruşu ile ağları sarstı. 2-4

74. dakikada Trezeguet’in pasında, ceza sahası içinde Diagne’nin vuruşunda meşin yuvarlak ağalara gitti. 2-5

 

Ndiaye'nin takımı Premier Lig'e veda etti!

Ndiaye'li Stoke City küme düştü! (ÖZET)Premier Lig'de Stoke City, evinde Crystal Palace'a kaybederek küme düştü. Galatasaray'dan devre arasında Stoke City'ye giden Badou Ndiaye, Premier Lig'deki ilk senesinde hüsrana uğradı. Stoke City 43. dakikada Xherdan Shaqiri'nin golüyle 1-0 öne geçti. Palace 68. dakikada James McArthur'hun golüyle eşitliği sağladı. Patrick can Aanholt'un 86. dakikadaki golü sonucu tayin etti. 10 senedir Premier Lig'de kalma başarısı gösteren Stoke Cityli futbolcular ve taraftarlar büyük hüsran yaşadılar.
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