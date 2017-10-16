Trabzonspor, 6-1'lik Akhisarspor yenilgisinin ardından görevden alınması beklenen teknik direktör Ersun Yanal ile ilgili nihai kararını açıkladı. Bordo-mavili kulüp, Ersun Yanal'ın sözleşmesinin tek taraflı olarak fesh edildiğini bildirdi. Takımı bu akşamdan itibaren geçici olarak Altyapı Koordinatörü İhsan Derelioğlu çalıştıracak.
Trabzonspor'da görevine son verilen teknik direktör Ersun Yanal, futbolcularla vedalaştıktan sonra tesislerden ayrıldı. Akşam idmanı öncesi tesislere gelen Yanal, tüm futbolcularla vedalaştı. Yanal daha sonra aracına binerek kulüp tesislerinden ayrıldı.
Trabzonspor Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na şu açıklamayı yaptı:
Yönetim Kurulumuz aldığı karar gereğince Ersun Yanal’ın sözleşmesini tek taraflı fesih etmiştir. Takımımızı bu akşamdan itibaren geçici olarak Altyapı Koordinatörümüz İhsan Derelioğlu çalıştıracaktır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.